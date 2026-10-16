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16.10.2026 16:03:26
Living in the shadow of LA's hidden oil wells
Many lifelong residents of Los Angeles have health impacts from growing up close to oil extraction. Now, the city is trying to close down the worst offenders, but it's an enormous task.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Rohstoffe in diesem Artikel
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