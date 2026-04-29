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29.04.2026 20:28:20
LNG Supply Shock Surges, Natural Gas ETFs Stall: A Market Mismatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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