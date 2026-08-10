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10.08.2026 06:00:15
London plots digital gold pivot to protect bullion trading
FCA seeks to encourage digitisation of financial markets and protect London’s dominance in bullion tradingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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