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21.03.2026 09:06:00
Look Beyond Soaring Oil Prices! If a Stock Market Crash Takes Shape Under President Donald Trump, These 2 Catalysts Are Likely to Cause It.
Statistics don't lie: the stock market has excelled with Donald Trump in the White House.Although the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) or iconic Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) have risen in 26 of the last 33 presidential terms, dating back to the late 1890s, the gains observed during President Trump's first term were among the best of any president. The Dow, S&P 500, and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) soared 57%, 70%, and 142%, respectively, in his first term.But history teaches us that no bull market lasts forever, and that when things seem too good to be true on Wall Street, they often are.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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