Luckin Coffee Announces the Appointment of BDO as Independent Auditor

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

BEIJING , April 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luckin Coffee Inc. (“ Luckin Coffee” or the “Company”) (OTC: LKNCY) today announced the appointment of BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP (“BDO”) as the Company’s independent registered public accounting firm for the fiscal year ended