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27.03.2026 13:05:00

Luckin Coffee Files 2025 Annual Report on Form 20-F

BEIJING, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luckin Coffee Inc. (“Luckin Coffee” or the “Company”) (OTC: LKNCY) today announced that it has filed its annual report on Form 20-F for the fiscal year ended December 31, 2025 (the “2025 Annual Report”) with the U.S.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
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