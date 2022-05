Luckin Coffee Inc. Announces Unaudited First Quarter 2022 Financial Results

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

First Quarter Net Revenues Increased 89.5%; Achieved Corporate Level Profitability for First Time 556 Net New Store Openings in First Quarter BEIJING , May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luckin Coffee Inc. (“Luckin Coffee” or the “Company”) (OTC: LKNCY) today announced its unaudited financial results