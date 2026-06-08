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08.06.2026 12:58:00

Luckin Coffee Surpasses RMB20 Billion in Non-Coffee Beverage Sales, Expands Global Store Network Beyond 35,000

Showcasing the Strength of Its Diversified Beverage Portfolio BEIJING, June 8, 2026 /PRNewswire/ -- Today, Luckin Coffee ("Luckin" or "the Company", OTC: LKNCY) released key performance milestones for its non-coffee beverage business for the first time.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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