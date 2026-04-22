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22.04.2026 14:00:00
Luckin Coffee to Announce First Quarter 2026 Financial Results on April 29, 2026
BEIJING, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luckin Coffee Inc. (“Luckin Coffee” or the “Company”) (OTC: LKNCY) will release its first quarter 2026 financial results before the U.S. market opens on Wednesday, April 29, 2026. The Company will hold a conference call on Wednesday, April 29, 2026, atWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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