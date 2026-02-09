|
09.02.2026 17:31:32
Luckin Coffee Unveils Its 30,000th Store - the Origin Flagship: A New Chapter for Quality Upgrade and Shared Value Creation
Shenzhen, China, February 9, 2026 – Leading retail coffee chain Luckin Coffee (“Luckin” or “the brand”, OTC:LKNCY) announced the official inauguration of its 30,000th store, the first Origin Flagship, in Shenzhen. Tied to the core theme of Global Origins, this landmark opening signifies a strategicWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.