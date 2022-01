Märkte am Morgen: DAX deutlich im Minus erwartet; Bitcoin, Gold, Netflix, Peloton, Hello Fresh, Biontech, Total, Royal Dutch Shell, Lufthansa, Fraport im Fokus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach der jüngsten Stabilisierung zeichnen sich am Freitag im DAX wieder deutliche Kursverluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent tiefer auf 15.735 Punkte. Damit würde er wieder unter die 50-Tage-Linie fallen, die er zuletzt mühsam zurückerobert hatte.Schon an der Wall Street war es nach einer anfänglichen Erholung wieder deutlich bergab gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der nach eineinhalb Handelsstunden mit 1,3 Prozent noch deutlich zulegen konnte, gab die Gewinne im weiteren Verlauf wieder ab und geriet wie schon am Vortag im späten Handel unter Verkaufsdruck. Nach Handelsende enttäuschte der Streamingdienst Netflix mit seinen Q4-Zahlen die Anleger und die Aktie verlor zweistellig.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.