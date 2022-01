Märkte am Morgen: DAX mit leichten Verlusten erwartet; Öl, Euro, Curevac, Boss, Evotec, Daimler Truck, Nordex, K+S, Thyssenkrupp, Glaxosmithkline im Fokus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach dem stabilen Wochenstart zeichnen sich im DAX am Dienstag wieder leichte Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 897 Punkte. Bei aktuell 15 805 Punkten liegt die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Am späten Vormittag stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen auf der Agenda.Frische Impulse könnte der Handel heute wieder aus New York erhalten. Die Börsen an der Wall Street steigen nach dem Feiertag am Montag wieder ins Geschäft ein. Neben den Q4-Zahlen unter anderem von Goldman Sachs warten die Anleger gespannt auf die Ergebnisse des Streamingriesen Netflix am Donnerstag.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.