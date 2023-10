MÄRKTE ASIEN/Börsen nach Hamas-Attacke auf Israel kaum verändert - Öl haussiert

SCHANGHAI/HONGKONG (Dow Jones)--Vergleichsweise gelassen haben die Börsen in Ostasien und Australien auf den Angriff der radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel reagiert. Während die Börsen in Tokio und Seoul am Montag feiertagsbedingt geschlossen waren, ging es in Schanghai am ersten Handelstag nach den Feiertagen der sogenannten Goldenen Woche um 0,4 Prozent leicht abwärts. In China belastete auch, dass die Reisefreudigkeit der Chinesen und die Einnahmen der Tourismusbranche während der Feiertage unter den Erwartungen geblieben waren. Im Sektor verbilligten sich China Tourism Group Duty Free Corp um 5,3 Prozent und Songcheng Performance Development um 7,4 Prozent.

In Hongkong, wo der Handel wegen einer Taifunwarnung erst am Nachmittag (Ortszeit) begonnen hatte, tendierte der Hang-Seng-Index im späten Geschäft kaum verändert. Der australische Aktienmarkt schloss 0,2 Prozent im Plus, gestützt von Aktien des Rohstoffsektors, die dem Ölpreis nach oben folgen.

Ölpreise steigen bis zu 5% - Branchenaktien folgen

Am Ölmarkt zogen die Preise nach dem Hamas-Angriff kräftig an, getrieben von Befürchtungen, dass der Krieg auch auf andere Länder der Region übergreifen könnte. Die Sorten Brent und WTI verteuerten sich zeitweise um gut 5 Prozent. Gefragt waren dagegen vermeintlich sichere Häfen wie Gold und auch der US-Dollar.

Unter den Aktien der Ölbranche stiegen Santos in Sydney um 4,2 Prozent, Karoon um 5,7 Prozent und Woodside um 3,1 Prozent. Die Kurse der Kohlebergbauunternehmen New Hope und Whitehaven gewannen 1,6 und 2,2 Prozent. Stark nachgefragt wurden auch Aktien des Goldbergbaus.

In Hongkong legten die Aktien des Ölkonzerns CNOOC im späten Handel um 2,1 Prozent zu. Petrochina stiegen um 2,9 Prozent. Verkauft wurden dagegen Aktien des kriselnden Immobiliensektors. Country Garden Holdings verloren 4,4 Prozent und China Resources Land 1,7 Prozent. Evergrande sackten um 11 Prozent ab. Die Aktien der Auto-Tochter China Evergrande New Energy Vehicle büßten 7 Prozent ein, nachdem ein Investor Zahlungen ausgesetzt hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.970,20 +0,2% -1,0% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag 08:00

Schanghai-Comp. 3.096,92 -0,4% +0,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.483,86 -0,0% -11,5% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.165,78 -0,3% -2,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.416,97 +0,0% -5,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0536 -0,2% 1,0558 1,0545 -1,6%

EUR/JPY 157,10 -0,2% 157,40 156,95 +11,9%

EUR/GBP 0,8644 -0,1% 0,8651 0,8651 -2,3%

GBP/USD 1,2188 -0,1% 1,2202 1,2188 +0,8%

USD/JPY 149,13 +0,0% 149,10 148,84 +13,7%

USD/KRW 1.354,03 +0,7% 1.344,38 1.347,74 +7,3%

USD/CNY 7,2955 +1,6% 7,1826 7,1846 +5,8%

USD/CNH 7,2959 -0,2% 7,3094 7,3067 +5,3%

USD/HKD 7,8307 -0,0% 7,8322 7,8314 +0,3%

AUD/USD 0,6358 +0,0% 0,6357 0,6366 -6,7%

NZD/USD 0,5978 +0,2% 0,5967 0,5959 -5,9%

Bitcoin

BTC/USD 27.845,46 -0,4% 27.943,39 27.557,24 +67,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,50 82,79 +3,3% +2,71 +9,9%

Brent/ICE 87,04 84,58 +2,9% +2,46 +6,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.849,94 1.833,08 +0,9% +16,87 +1,4%

Silber (Spot) 21,69 21,61 +0,4% +0,09 -9,5%

Platin (Spot) 886,35 881,10 +0,6% +5,25 -17,0%

Kupfer-Future 3,66 3,63 +1,0% +0,03 -3,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

