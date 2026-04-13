COSCO SHIPPING Energy Transportation Aktie

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WKN: 892640 / ISIN: CNE000001BD6

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13.04.2026 09:36:39

MÄRKTE ASIEN/Gescheiterte Nahost-Verhandlungen treiben Öl und drücken Aktien

DOW JONES--Während US-Dollar und Ölpreise gestiegen sind, ging es am Montag an den asiatischen Aktienmärkten auf breiter Front talwärts. Von Panik konnte aber keine Rede sein, die Indizes erholten sich im Verlauf sogar - Schanghai schaffte gar den Sprung knapp ins Plus. Die Finanzmärkte reagierten mit der negativen Tagesbilanz auf die Entwickung der Nahostkrise, denn die Friedensgespräche zwischen den USA und Iran waren zunächst gescheitert.

Für den Fall, dass die Kampfhandlungen wieder aufgenommen werden sollten, sehen Anleger Risiken einer Verlangsamung des globalen Wachstums und einer steigenden Inflation. In diesem Stagflationsumfeld waren Aktien nicht erste Wahl. Mit Sorgenfalten wurden zudem die Schlagzeilen zur für den Öltransport wichtigen Seestraße von Hormus aufgenommen. Denn US-Präsident Donald Trump verschärfte die Rhetorik zur Meerenge, durch die ein Fünftel des weltweiten Öls und viele wichtige Rohstoffe transportiert werden, und schürt Ängste vor Versorgungsschocks.

Trump kündigte eine Blockade der Straße von Hormus für alle Schiffe an. Die US-Streitkräfte erklärten, sie setzten ab Montag, 16.00 Uhr MESZ eine Blockade des gesamten Schiffsverkehrs in und aus iranischen Häfen durch. Laut Trump soll jedes Schiff in internationalen Gewässern gestoppt werden, das eine "Maut" an den Iran gezahlt habe. "Niemand, der eine illegale Maut zahlt, wird freie Fahrt auf hoher See haben", machte Trump klar. "Eine nennenswerte Wiederaufnahme des Verkehrs durch die Straße von Hormus erscheint nun viel unwahrscheinlicher", stellte MUFG-Währungsanalyst Michael Wan fest.

Angesichts der Entwicklung sprang der Fasspreis für die europäische Rohölsorte Brent wieder über die 100-Dollar-Marke. Die Ölmärkte sind laut Analystin Priyanka Sachdeva von Phillip Nova wieder eindeutig im geopolitischen Modus. An den Aktienmärkten zeigten sich vor allem die Börsen in Südkorea und Hongkong schwach: Der Kospi verlor 0,9 Prozent - der Nikkei-225 erholte sich deutlich und schloss nur noch 0,7 Prozent im Minus bei 56.503 Punkten. Die Landeswährungen Yen und Won standen mit dem festen Dollar ebenfalls unter Druck. Der US-Dollar legte generell gegenüber asiatischen Währungen zu, da die Nachfrage nach sicheren Anlagen wieder anstieg.

In Japan belasteten Elektroniktitel und in Südkorea Automobil-, Batterie- und Stahltitel. In Tokio gaben im Elektroniksektor Tokyo Electron 3,6 Prozent und Renesas Electronics 4,7 Prozent ab. In ganz Asien zeigten sich Papiere von Reedereien und Fluggesellschaften sehr schwach. Cathay Pacific Airways fielen in Hongkong 2,5 und China Eastern Airlines 0,7 Prozent. Cosco Shipping Energy Transportation gaben in Schanghai 0,8 und Hanwha Ocean in Seoul 2,7 Prozent nach. Der Gesamtmarkt in Schanghai hält sich mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent recht wacker, Händler sahen darin einen neuen Beleg für das Eigenleben des auf die Binnenwirtschaft fokussierten Indexes - der HSI in Hongkong sank dagegen um 1,2 Prozent. Hier sind mehr internationale Anleger aktiv. In Australien gab der S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent nach.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.926,00 -0,4 +2,4 08:00

Nikkei-225 56.502,77 -0,7 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.902,25 -0,5 +9,1 08:00

Kospi (Seoul) 5.808,62 -0,9 +37,8 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.576,59 -1,2 -0,2 10:00

Shanghai-Composite 3.988,56 +0,1 +0,4 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.977,31 -0,2 +7,1 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.515,99 +0,8 -13,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.680,80 -0,6 +0,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:11 % YTD

EUR/USD 1,1687 -0,3 1,1719 1,1687 -0,5

EUR/JPY 186,63 -0,1 186,72 186,17 +1,4

EUR/GBP 0,8711 +0,0 0,8708 0,8705 -0,1

USD/JPY 159,67 +0,2 159,29 159,27 +1,9

USD/KRW 1.487,80 +0,2 1.484,77 1.483,59 +3,3

USD/CNY 6,8325 +0,1 6,8278 6,8310 -2,3

USD/CNH 6,8318 +0,1 6,8253 6,8307 -2,1

USD/HKD 7,8313 +0,0 7,8299 7,8322 +0,6

AUD/USD 0,7048 -0,2 0,7060 0,7062 +5,6

NZD/USD 0,5832 -0,0 0,5833 0,5842 +1,3

BTC/USD 71.001,28 -0,5 71.357,45 71.761,59 -19,0

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 103,25 +6,9 6,68 96,57

Brent/ICE 101,46 +6,6 6,26 95,20

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.736,24 -0,2 -11,25 4.747,49

Silber 74,74 -1,5 -1,14 75,88

Platin 2.047,83 +0,1 2,68 2.045,15

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 03:37 ET (07:37 GMT)

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Cathay Pacific Airways Ltd. (Spons. ADRs) 6,00 1,69% Cathay Pacific Airways Ltd. (Spons. ADRs)
Cathay Pacific Airways Ltd. 1,26 0,52% Cathay Pacific Airways Ltd.
China Eastern Airlines Corporation Ltd (A) 4,42 0,00% China Eastern Airlines Corporation Ltd (A)
China Eastern Airlines Corporation Ltd (H) 0,41 0,98% China Eastern Airlines Corporation Ltd (H)
China Shipping Development Co Ltd (H) 1,89 -3,89% China Shipping Development Co Ltd (H)
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- 22,42 -1,45% COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A-
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co LtdShs 125 800,00 1,37% Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co LtdShs
Renesas Electronics Corp 14,64 2,09% Renesas Electronics Corp
Tokyo Electron Ltd. 240,80 4,54% Tokyo Electron Ltd.

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