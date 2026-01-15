Tokyo Electron Aktie

Tokyo Electron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865510 / ISIN: JP3571400005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 06:54:39

MÄRKTE ASIEN/Nikkei mit Gewinnmitnahmen - Rohstoffe und Öl fallen

DOW JONES--Nach den jüngsten Rekordhochs geht es mit den Kursen an der Börse Tokio am Donnerstag nach unten. Der Nikkei-225 fällt mit Gewinnmitnahmen um 0,8 Prozent auf 53.887 Punkte zurück. Die anstehende Parlamentswahl in Japan dürfte nicht zu einer deutlichen Lockerung der Fiskalpolitik führen, so Marcel Thieliant von Capital Economics. Das Kabinett von Premierministerin Sanae Takaichi sei das beliebteste seit den frühen Tagen von Shinzo Abe. Thieliant erwartet, dass die Regierungskoalition ihre Mehrheit "mit ziemlicher Sicherheit" ausbauen werde. Er bezweifelt jedoch, dass ein stärkeres Mandat eine lockerere Fiskalpolitik unweigerlich zur Folge haben wird. Der im vergangenen Jahr verabschiedete große Nachtragshaushalt, der den Aufschlag auf die Benzinsteuer senkt und die Strompreise reduziert, habe die Argumente für eine weitere fiskalische Expansion geschwächt.

Elektronik- und Technologiewerte führen die Verluste in Tokio an. Die Aktien von Tokyo Electron geben um 2,4 Prozent nach und die der SoftBank Group verlieren 4,9 Prozent. Am Devisenmarkt schwächt sich der Dollar zum Yen ab. Die Anleger beobachten aufmerksam die Einzelheiten der Wahlpläne und jegliche Äußerungen von Regierungsvertretern zur jüngsten Schwäche des Yen.

Die koreanische Zentralbank hat derweil wie erwartet die Leitzinsen bei 2,50 Prozent bestätigt. Angesichts der Schwäche des Won hätte eine Lockerung der Geldpolitik die Währung zusätzlich unter Abgabedruck gesetzt. Der Won hat seit Jahresbeginn 2 Prozent an Wert verloren, unter anderem aufgrund von starken Liquiditätszuflüssen an den US-Aktienmarkt durch koreanische Privatanleger. In Seoul geht es mit dem Kospi um 1,4 Prozent nach oben.

Die Preise für Rohstoffe und Öl stehen im asiatischen Handel unter erheblichem Abgabedruck. Auch Gold und Silber fallen, Silber gleich um knapp 6 Prozent. US-Präsident Donald Trump scheint von einer Militäraktion im Iran abzurücken. Trump habe am Mittwoch gesagt, der Iran habe aufgehört, regierungsfeindliche Demonstranten zu töten, und werde diejenigen nicht hinrichten, denen vorgeworfen werde, versucht zu haben, die Regierung zu stürzen, heißt es.

Eine gewisse Entspannung ist auch im Konflikt zwischen den USA und Dänemark um Grönland auszumachen. Am Vortag hatten sich US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio mit den Außenministern Dänemarks und Grönlands, Lars Løkke Rasmussen und Vivian Motzfeldt getroffen. Das Treffen dauerte etwa eine Stunde - man einigte sich auf die Schaffung einer Arbeitsgruppe. Vor dem Treffen hatten beide Seiten ihre unterschiedlichen Positionen zur Zukunft des dänischen Territoriums Grönland bekräftigt.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.861,70 +0,5% +0,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 53.886,91 -0,8% +6,4% 07:00

Kospi (Seoul) 4.789,90 +1,4% +13,7% 07:30

Shanghai-Comp. 4.108,19 -0,4% +4,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.874,44 -0,5% +4,7% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:09 % YTD

EUR/USD 1,1637 -0,1 1,1645 1,1646 -0,9%

EUR/JPY 184,39 0,0 184,34 185,31 +0,6%

EUR/GBP 0,8664 -0,0 0,8664 0,8665 -0,6%

GBP/USD 1,3431 -0,1 1,3438 1,3441 -0,3%

USD/JPY 158,46 0,1 158,29 159,12 +1,5%

USD/KRW 1.471,15 0,5 1.464,00 1.474,44 +2,3%

USD/CNY 7,0063 -0,0 7,0089 7,0066 -0,3%

USD/CNH 6,9681 -0,0 6,9708 6,9713 -0,0%

USD/HKD 7,7977 0,0 7,7972 7,7962 +0,2%

AUD/USD 0,6679 -0,1 0,6682 0,6692 +0,2%

NZD/USD 0,5737 -0,1 0,5745 0,5745 -0,3%

BTC/USD 96.482,35 -0,5 96.936,65 95.170,45 +6,6%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,98 62,02 -3,3% -2,04 +6,3%

Brent/ICE 64,30 66,52 -3,3% -2,22 +7,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.591,45 4.626,45 -0,8% -35,01 +6,2%

Silber 87,85 93,205 -5,8% -5,36 +21,9%

Platin 1.993,89 2.054,73 -3,0% -60,84 +13,9%

Kupfer 5,92 6,06 -2,3% -0,14 +5,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 00:54 ET (05:54 GMT)

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Analysen zu Tokyo Electron Ltd.

mehr Analysen

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SoftBank Corp. 21,94 0,18% SoftBank Corp.
Tokyo Electron Ltd. 226,50 -4,07% Tokyo Electron Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen