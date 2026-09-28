Repsol Aktie

Repsol für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876993 / ISIN: US76026T2050

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28.09.2026 18:16:39

MÄRKTE EUROPA/Börsen treten auf der Stelle - Öl und Renditen steigen weiter

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag praktisch unverändert geschlossen. Und das trotz eines kräftigen Anstiegs des Ölpreises und weiter anziehender Renditen. Für Brent ging es 3,1 Prozent nach oben auf 107,54 Dollar das Fass, die vielbeachtete Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen legte um 8 Basispunkte auf 5,26 Prozent zu. Gleichlang laufende Bundesanleihen rentierten zu Börsenschluss mit 3,64 Prozent, das ist ebenfalls ein Vieljahreshoch. US-Präsident Donald Trump hat einen iranischen Vorschlag für die Öffnung der Straße von Hormus abgelehnt, zugleich aber neue Verhandlungen in Aussicht gestellt.

Der DAX gab um 0,1 Prozent nach auf 25.374 Punkte, der Euro-Stoxx-50 schloss wenig verändert bei 6.301 Punkten. Im Handel wurde die Widerstandsfähigkeit der Börsen als bemerkenswert beschrieben. Hintergrund seien die zuletzt starken Wirtschaftsdaten trotz des Energiepreisschocks. Anders Gold: dem zinslosen Asset machen die weiter steigenden Marktzinsen zunehmend zu schaffen; für das Edelmetall ging es um 3,8 Prozent auf 4.123 Dollar die Feinunze nach unten.

Konjunkturseitig haben die Akteure mit Blick auf die Inflation bereits der Preisindex der Persönlichen Konsumausgaben in den USA im Blick, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Das zweite Highlight folgt am Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht. Daneben stehen europäische Preisdaten zur Veröffentlichung an. Am Berichtstag ist die Agenda der Konjunkturdaten leer.

Gesucht waren Ölwerte. Der europäische Subindex der Ölwerte legte um 0,8 Prozent zu. BP gewannen 0,9 Prozent und Repsol 1,8 Prozent. Totalenergies blieben zurück und schlossen unverändert. Der französische Ölkonzern veranstaltete seinen Kapitalmarkttag. Die neue längerfristige Strategie von Totalenergies zeige Konsistenz und Beständigkeit und ermögliche gleichzeitig kurzfristig höhere Renditen, schrieben die Analysten von Jefferies. Offenbar überzeugte dies die Anleger nicht. Die hohen Energiewerte machten Stahlaktien zu schaffen: Salzgitter verloren 1,7 Prozent oder Arcelormittal 0,8 Prozent. Thyssenkrupp büßten 1,1 Prozent ein.

Kurssprünge verzeichnen die Aktien britischer Bauunternehmen, die auf die Errichtung von Eigenheimen spezialisiert sind. nachdem die britische Regierung das Förderprogramm "Help to Buy" wiederaufgelegt hat. Damit soll Erstkäufern der Erwerb von Wohneigentum erleichtert werden. Im Sektor sprangen Persimmon und Taylor Wimpey um fast bis zu 14,6 Prozent nach oben. Howden Joinery profitierten mit einem Plus von 3 Prozent als Zulieferer von Einbauküchen und Tischlereibedarf indirekt von dem Programm.

Im Blick standen zu Wochenbeginn Aktien von Medizintechnikherstellern. Möglicherweise profitierte der Sektor von einem erhöhten Anlegerinteresse anlässlich der zwischen dem 26. und dem 28. September stattfindenden Astro-Krebskonferenz in Boston. Auf dieser präsentieren zahlreiche Forscher und Unternehmen. JP Morgan wies darauf hin, dass auf dieser Siemens Healthineers ihre neue Strahlentherapie-Plattform auf den Markt bringen wird. Siemens Healthineers gewannen 2,3 Prozent. In dem Umfeld ging es auch für Sartorius 0,2 Prozent nach oben. Merck KGaA stellten den Tagesgewinner im DAX mit plus 2,6 Prozent.

Südzucker hat das Ergebnis im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 deutlich gesteigert. Wegen der guten Entwicklung im zweiten Quartal konkretisierte Südzucker die Prognosen für das vom 1. März 2026 bis 28. Februar 2027 reichende Geschäftsjahr 2026/27. Der Konzernumsatz wird nun in einer Bandbreite zwischen 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro gesehen und das operative Konzern-EBITDA zwischen 540 bis 680 (bisher: 480 bis 680) Millionen Euro. Südzucker gewannen 3,1 Prozent.

Um 12,7 Prozent nach oben schossen Redcare nach Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr. Für 2026 wird für das Rx-Geschäft (verschreibungspflichtige Arzneimittel) in Deutschland nun ein Umsatz von 730 bis 760 Millionen Euro erwartet, gegenüber der bisherigen Prognose von 680 bis 720 Millionen Euro.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.301 -0,0 +8,8

Stoxx-50 5.358 +0,1 +8,9

Stoxx-600 639 0,0 +7,9

DAX 25.374 -0,1 +3,8

FTSE-100 London 10.685 -0,1 +7,7

CAC-40 Paris 8.078 +0,0 -0,9

AEX Amsterdam 1.116 +0,4 +16,9

BEL-20 Brüssel 5.685 -0,3 +12,3

IBEX-35 Madrid 19.600 -0,5 +13,8

SMI Zürich 13.943 -0,0 +5,1

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1366 -0,2 -0,0025 1,1391 1,1395

EUR/JPY 178,84 -0,2 -0,2900 179,13 179,3600

EUR/CHF 0,9454 +0,2 0,0019 0,9435 0,9443

EUR/GBP 0,8572 -0,3 -0,0027 0,8599 0,8609

USD/JPY 157,34 +0,1 0,0800 157,26 157,3900

GBP/USD 1,3253 +0,0 0,0004 1,3249 1,3234

USD/CNY 6,7103 -0,0 -0,0025 6,7128 6,7128

USD/CNH 6,7131 -0,1 -0,0096 6,7227 6,7246

AUS/USD 0,7018 -0,1 -0,0005 0,7023 0,7021

Bitcoin/USD 83.350,66 -1,4 -1.198,04 84.548,70 83.784,44

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,62 +2,4 2,21 92,41

Brent/ICE 107,54 +3,1 3,22 104,32

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.122,70 -3,8 -163,55 4.286,25

Silber 61,05 -5,0 -3,23 64,28

Platin 1.718,11 -3,4 -60,05 1.778,16

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 12:17 ET (16:17 GMT)

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Analysen zu Siemens Healthineers AG

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10:36 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
11.09.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.

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Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal SA NY Registered Shs 61,50 -0,81% ArcelorMittal SA NY Registered Shs
ArcelorMittal 61,64 -0,68% ArcelorMittal
BP plc (Spons. ADRS) 39,40 1,81% BP plc (Spons. ADRS)
BP plc (British Petrol) 6,56 0,98% BP plc (British Petrol)
Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt 27,40 2,24% Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt
Merck KGaA 138,65 2,78% Merck KGaA
Persimmon plc 15,66 15,87% Persimmon plc
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 67,80 11,97% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Repsol S.A. (spons. ADRs) 30,80 1,32% Repsol S.A. (spons. ADRs)
Repsol S.A. 31,26 2,56% Repsol S.A.
Salzgitter 51,95 -1,05% Salzgitter
Sartorius AG St. 206,50 0,24% Sartorius AG St.
Siemens Healthineers AG 38,84 2,94% Siemens Healthineers AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,50 3,31% Südzucker AG (Suedzucker AG)
Taylor Wimpey Plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs 11,80 11,14% Taylor Wimpey Plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs
Taylor Wimpey plc 1,04 11,15% Taylor Wimpey plc
thyssenkrupp AG 15,46 0,45% thyssenkrupp AG
ThyssenKrupp AG (spons. ADRs) 15,15 -0,66% ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
TotalEnergies 80,54 1,16% TotalEnergies

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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