AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.10.2026 18:08:41

MÄRKTE EUROPA/Börsen weiter auf dem Weg nach oben - Ölpreis steigt kräftig

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die europäischen Börsen haben am Montag die Aufwärtsbewegung vom Freitag fortgesetzt. Für Kaufbereitschaft sorgte laut Marktteilnehmern, dass es am Anleihemarkt weitgehend ruhig blieb. Trotz wieder deutlich gestiegener Ölpreise und damit verbundenen Inflationsängsten stiegen die Marktzinsen kaum. Daneben sorgte der schwache Euro für Unterstützung, durch ihn verbilligen sich unter anderem die Exporte von Unternehmen aus der Eurozone, aber auch Käufe von Aktien durch Adressen aus dem Dollarraum. Einen positiven Impuls habe auch bewirkt, dass US-Präsident Trump eine begrenzte "Energie-Waffenruhe" im ukrainisch-russischen Krieg erklärt habe, also einen Verzicht von Angriffen auf Energieinfrastruktur, hieß es. Allerdings schien es an der Umsetzung zuletzt noch zu haken.

Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 25.278 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,5 Prozent nach oben. Der Euro fiel auf 1,1158 Dollar zurück von gut 1,12 am Freitag.

Der Brent-Ölpreis stieg um rund 2 Prozent auf 107 Dollar. Er zeigte sich unbeeindruckt davon, dass nach einem Deal zwischen Trump und dem russischen Präsident Putin große Mengen russischen Diesels auf den Weltmarkt kommen - im Gegenzug für gelockerte US-Sanktionen. Gemessen am weltweiten Energieverbrauch gehe es dabei um keine große Menge, hieß es im Handel. Zudem sei der Schritt sehr umstritten und ändere nichts an den geopolitischen Unwägbarkeiten und immer neuen Gewaltaktionen im Nahen Osten.

Die Nachrichtenlage war dünn im Vorfeld der ab Dienstag anlaufenden Berichtssaison der Unternehmen, beginnend in den USA, mit den Banken. VW veröffentlichte Absatzzahlen für das dritte Quartal, die insgesamt schwach ausfielen - insbesondere in China. Nachdem in der Vorwoche bereits die Zahlen von Mercedes-Benz enttäuscht hatten, steckte der Markt die Zahlen gut weg. Der jüngste Deal der EU mit China über eine Begrenzung der chinesischen Exporte von Hybridmodellen stützte die Autoaktien in der Breite nicht mehr. Für VW ging es um 0,6 Prozent nach oben, während BMW und Mercedes-Benz leicht nachgaben. Renault legten um 1,3 Prozent zu, Stellantis fielen dagegen um 0,8 Prozent.

Rüstungsaktien wurden von einer Sektorstudie von Morgan Stanley gestützt. Die Analysten erwarten einen Anstieg der Aufträge, was zum Auslöser für eine saisonale Rally werden könnte. Deutschlands Verteidigungsausgaben träten in eine Phase spürbarer Beschleunigung. Daneben sorgte für Auftrieb, dass die Nato den neuen Militärplan vorstellte, der vorsieht, einen potenziellen russischen Angriff entlang der Ostflanke mit einer Mischung aus Feuerkraft, autonomen Systemen und Sensoren zu vereiteln. Rheinmetall gewannen 2,5 Prozent und waren damit größter DAX-Gewinner. Hensoldt legten um 5,8 oder TKMS um 3,5 Prozent zu. In Mailand legten Leonardo um 1,8 Prozent zu, in Paris Thales um 2,0 Prozent und in London BAe Systems um 1,2 Prozent.

Bankaktien zeigten eine Gegenbewegung und waren die Tagesgewinner bei den Branchen. Sie hatten zuletzt stärker unter Druck gestanden, belastet unter anderem von der jüngsten Schwäche der Anleihen, die sich auch zuhauf in den Portfolios der Banken finden. Der Stoxx-Subindex gewann 1,5 Prozent.

Schwach lagen Halbleiteraktien im Markt. Hier belasteten wieder einmal Bedenken über die Nachhaltigkeit und die Rentabilität der anhaltenden hohen KI-Investitionen - zumal es die Unternehmen bei der Finanzierung inzwischen mit einem deutlich höheren Zinsniveau zu tun haben. Im DAX verloren Infineon 2,8 Prozent, im TecDAX Aixtron 2,4 und Elmos 4,2 Prozent. In Amsterdam gaben BE Semiconductor um 2,2 Prozent nach und ASML um 1,6 Prozent.

Ahold Delhaize verloren 2,8 Prozent nach der Mitteilung, dass der Einzelhändler Opfer eines Cybersicherheitsvorfalls geworden ist, worauf als Vorsichtsmaßnahme einige Systeme vom Netz genommen wurden.

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.201 +0,5 +6,6

Stoxx-50 5.340 +0,7 +7,9

Stoxx-600 636 +0,7 +6,7

DAX 25.278 +0,8 +2,4

FTSE-100 London 10.552 +1,0 +6,3

CAC-40 Paris 7.803 +0,4 -4,3

AEX Amsterdam 1.131 +0,4 +18,9

ATHEX-20 Athen 6.547 +1,4 +22,4

BEL-20 Brüssel 5.455 +0,7 +7,4

BUX Budapest 141.671 +0,9 +27,6

OMXH-25 Helsinki 6.379 +0,4 +11,8

OMXC-20 Kopenhagen 1.518 +0,6 -5,6

PSI 20 Lissabon 9.268 +0,5 +12,2

IBEX-35 Madrid 19.033 +1,3 +10,0

FTSE-MIB Mailand 49.746 +0,6 +10,7

OBX Oslo 1.978 +0,1 +23,8

PX Prag 2.577 +0,8 -4,1

OMXS-30 Stockholm 3.258 +0,4 +13,0

WIG-20 Warschau 158.835 +0,6 +34,7

ATX Wien 6.543 +1,0 +22,9

SMI Zürich 13.787 +0,7 +3,9

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17.31

EUR/USD 1,1158 -0,4 -0,0043 1,1201 1,1193

EUR/JPY 177,09 -0,1 -0,2200 177,31 177,2500

EUR/CHF 0,9313 +0,2 0,0015 0,9298 0,9300

EUR/GBP 0,8448 -0,2 -0,0014 0,8462 0,8460

USD/JPY 158,69 +0,2 0,3800 158,31 158,3500

GBP/USD 1,3204 -0,2 -0,0027 1,3231 1,3228

USD/CNY 6,6925 +0,0 0,0005 6,6920 6,6920

USD/CNH 6,6951 +0,0 0,0024 6,6927 6,6935

AUS/USD 0,6958 -0,3 -0,0024 0,6982 0,6976

Bitcoin/USD 82.793,92 -1,0 -820,63 83.614,55 82.949,37

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,83 +2,2 1,98 91,85

Brent/ICE 106,6 +1,8 1,88 104,72

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.164,36 -0,7 -29,47 4.193,83

Silber 60,26 -0,9 -0,55 60,81

Platin 1.682,30 -0,3 -4,91 1.687,21

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 12:09 ET (16:09 GMT)

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Analysen zu AIXTRON SE

mehr Analysen
08.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
01.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 31,67 1,02% Ahold Delhaize (Ahold)
AIXTRON SE 34,73 -2,83% AIXTRON SE
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 515,00 -3,50% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 519,40 -3,57% ASML NV
BAE Systems plc 22,06 -1,08% BAE Systems plc
BAE Systems PLC (spons. ADRs) 87,00 -1,14% BAE Systems PLC (spons. ADRs)
BE Semiconductor Industries NV 172,05 -1,71% BE Semiconductor Industries NV
BMW AG 54,44 2,60% BMW AG
Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 9,70 1,04% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Elmos Semiconductor 132,40 -5,29% Elmos Semiconductor
HENSOLDT 79,28 -1,32% HENSOLDT
Infineon AG 56,16 -2,18% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 55,50 -1,77% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Koninklijke Ahold NV (spons. ADRs) 31,40 0,64% Koninklijke Ahold NV (spons. ADRs)
Leonardo S.p.a. 47,00 -1,19% Leonardo S.p.a.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,70 1,11% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordex AG 36,44 -1,19% Nordex AG
Renault S.A. 27,18 1,53% Renault S.A.
RENK 34,00 -1,48% RENK
Rheinmetall AG 953,10 -0,62% Rheinmetall AG
Stellantis 3,97 0,81% Stellantis
Thales S.A. 220,60 -0,76% Thales S.A.
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 76,50 -1,29% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Volkswagen (VW) St. 68,85 1,10% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,44 0,35% Volkswagen (VW) AG Vz.
Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 6,70 0,00% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen