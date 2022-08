MÄRKTE EUROPA/Erstarren vor Jackson Hole - Gaspreis über 300 EUR/KWh

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch gut behauptet präsentiert. Marktteilnehmer sprachen von einem lethargischen Geschäft bei dünnen Umsätzen. Der DAX schloss 0,2 Prozent höher bei 13.220 Punkten. Der Euro-Stoxx legte um 0,4 Prozent auf 3.667 Zähler zu.

Größte Verlierer waren nach den jüngsten Kursgewinnen Rohstoffaktien mit einem Minus von 1,8 Prozent des entsprechenden Stoxx-Subindex. Leicht im Plus schlossen dagegen die Indizes von Branchen, die als defensiv und weniger zyklisch gelten. Am Anleihemarkt wurde die jüngste starke Abwärtstendenz zumindest gebremst, die Anleiherenditen stiegen entsprechend nur noch leicht.

Im Blick standen weiterhin die hohe Inflation und damit verbunden die Zinspolitik und eine drohende Rezession. Der Markt war weiter auf das Notenbankentreffen ab Donnerstag in Jackson Hole fokussiert. Die potenziell wichtigste Rede von Fed-Chef Jerome Powell steht aber erst am Freitag an, so dass der abwartende Handel bis dahin weitergehen könnte. Marktstrategen erwarten zumeist falkenhafte Kommentare von Powell.

Das trieb den Dollar zunächst an, der am Vortag einen Schwächeanfall erlitten hatte nach schwachen US-Konjunkturdaten. Am Spätnachmittag machte der Euro dann aber nachrichtenlos einen Satz knapp bis an die Parität und kostete zuletzt 0,9970 Dollar.

Die Abwertung des Euro ist für die Devisenstrategen der DZ Bank ein klar negatives Signal. Die Belastungsfaktoren, die auf der Währung lasteten, hätten zuletzt noch einmal deutlich zugenommen - insbesondere mit Blick auf die Entwicklung der Energiepreise. Spannend sei, wie die EZB nun agiere, denn die Abwertung des Euro sei wirtschaftlich problematisch, weil sie das Inflationsproblem verschärfe. Auch im Außenhandel schade der schwache Euro mehr als er nütze. Zwar seien die Exporte robust, gleichzeitig wachse aber die Importrechnung immer weiter.

Gaspreis auf Kontrakthoch

Der Gaspreis zog wieder stark an und befeuerte somit die Inflations- und Rezessionsorgen weiter. Für den TTF-Gas-Future mit Septemberfälligkeit ging es in der Spitze um über 11 Prozent auf gut 300 Euro je MWh nach oben, ein Kontrakthoch. Die Nerven liegen nach Aussage von Marktstratege Craig Erlam von Oanda blank. Die von Gazprom angekündigte Unterbrechung wegen Wartungsarbeiten werde voraussichtlich drei Tage dauern, es gebe aber Befürchtungen, dass sie länger dauern könnte.

Zudem habe Freeport LNG jüngst den Termin für die Wiederinbetriebnahme des bei einer Explosion beschädigten Erdgasexportterminals auf Mitte November verschoben, was ein weiterer Rückschlag für die Europäische Union sei, vom russischen Gas loszukommen.

Richemont vor möglicher Neubewertung

Am europäischen Aktienmarkt standen Richemont (+3,5%) im Fokus nach dem Teilausstieg aus Yoox Net-a-Porter (YNAP). Die YNAP-Beteiligung habe sich nie wie erhofft entwickelt, daher werde das Vorhaben an der Börse begrüßt, hieß es. Der Deal dürfte laut RBC Capital operatives Ergebnis und Margen antreiben. Die Folge könnte im Laufe der Zeit eine Neubewertung sein. Richemont verkauft zunächst 47,5 Prozent an Farfetch, ein auf Designermode spezialisierter Online-Marktplatz, gegen Farfetch-Aktien. Farfetch gewannen in New York rund 25 Prozent.

Schneider Electric (+1%) erwägt ein Übernahmeangebot für jene Aktien des britischen Maschinenbau- und Industriesoftwareunternehmens Aveva, die den Franzosen noch nicht gehören. Aveva schossen um rund 25 Prozent nach oben.

CTS Eventim (+2,6%) hatte gute Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der trockene Sommer mit seiner Ausgehlaune und damit auch das Comeback von Musikveranstaltungen nach der Corona-Pandemie sorgten für einen kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung - selbst verglichen mit der Zeit vor der Pandemie.

Für die Aktie des Baustoffanbieters Sto ging es nach den Halbjahreszahlen um 0,8 Prozent nach oben. Um gut 13 Prozent haussierte die Aktie von SFC Energy. Die vorläufigen Halbjahreszahlen des Herstellers von Brennstoffzellen seien gut ausgefallen, hieß es.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % YTD

Euro-Stoxx-50 3.667,46 +14,94 +0,4% -14,7%

Stoxx-50 3.646,02 +8,96 +0,2% -4,5%

Stoxx-600 432,05 +0,70 +0,2% -11,4%

XETRA-DAX 13.220,06 +25,83 +0,2% -16,8%

FTSE-100 London 7.471,51 -16,60 -0,2% +1,4%

CAC-40 Paris 6.386,76 +24,74 +0,4% -10,7%

AEX Amsterdam 713,81 +2,94 +0,4% -10,5%

ATHEX-20 Athen 2.154,21 -1,92 -0,1% +0,6%

BEL-20 Bruessel 3.732,37 +28,99 +0,8% -13,4%

BUX Budapest 43.097,98 +93,84 +0,2% -15,0%

OMXH-25 Helsinki 4.783,22 +2,63 +0,1% -14,4%

ISE NAT. 30 Istanbul 3.325,16 -74,66 -2,2% +64,2%

OMXC-20 Kopenhagen 1.746,34 +29,17 +1,7% -6,3%

PSI 20 Lissabon 6.266,97 -15,79 -0,3% +12,2%

IBEX-35 Madrid 8.199,40 -26,90 -0,3% -5,9%

FTSE-MIB Mailand 22.431,47 +51,41 +0,2% -18,9%

RTS Moskau 1.182,39 -7,77 -0,7% -25,9%

OBX Oslo 1.177,33 +2,80 +0,2% +10,2%

PX Prag 1.184,16 -17,62 -1,5% -17,0%

OMXS-30 Stockholm 1.983,58 -2,06 -0,1% -18,0%

WIG-20 Warschau 1.620,63 -36,14 -2,2% -28,5%

ATX Wien 3.000,56 +15,02 +0,5% -22,0%

SMI Zuerich 11.012,87 +79,81 +0,7% -14,5%

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:01 Di, 18:18 % YTD

EUR/USD 0,9965 -0,0% 0,9936 0,9969 -12,4%

EUR/JPY 136,49 +0,1% 135,79 135,95 +4,3%

EUR/CHF 0,9630 +0,2% 0,9598 1,0376 -7,2%

EUR/GBP 0,8446 +0,3% 0,8418 0,8421 +0,5%

USD/JPY 136,97 +0,2% 136,65 136,39 +19,0%

GBP/USD 1,1800 -0,3% 1,1804 1,1839 -12,8%

USD/CNH (Offshore) 6,8748 +0,3% 6,8794 6,8517 +8,2%

Bitcoin

BTC/USD 21.782,44 +1,4% 21.445,60 21.425,20 -52,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,13 93,74 -0,7% -0,61 +31,2%

Brent/ICE 99,20 100,22 -1,0% -1,02 +33,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 290,91 269,05 +8,1% +21,86 +329,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.752,35 1.748,13 +0,2% +4,22 -4,2%

Silber (Spot) 19,13 19,19 -0,3% -0,06 -18,0%

Platin (Spot) 881,75 883,78 -0,2% -2,03 -9,1%

Kupfer-Future 3,65 3,70 -1,2% -0,05 -17,6%

YTD zu Vortagsschluss

===

