MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Siemens Energy schießen um 10% nach oben

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz zeigen sich Europas Börsen auch am Mittwoch. Vom Umfeld kommen positive Impulse: Der Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden und kommenden Jahr angehoben, in Abu Dhabi wurde bei ukrainisch-russischen Gesprächen immerhin ein Gefangenenaustausch vereinbart und die US-Unterhändler Witkoff und Kushner wollen am Donnerstag erneut zu Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges mit Russlands Präsident Putin nach Moskau reisen. Vor allem aber kehrt der KI-Optimismus an die Börsen zurück.

Der DAX legt am frühen Nachmittag um 0,7 Prozent auf 26.536 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 um 0,6 Prozent auf 6.368 Zähler. Vor allem bei Technologieaktien wird zugegriffen. Ihr Stoxx-Subindex steigt um gut 2 Prozent, nur noch übertroffen vom Index der Ölwerte angesichts steigender Ölpreise.

Die überraschend deutlich gestiegenen US-Verbraucherpreise vom Dienstag seien an der Wall Street gut weggesteckt worden, führen Marktteilnehmer einen weiteren positiven Punkt an. Zwar sprangen die Renditen der US-Anleihen kräftig nach oben und für das Dezember-Zinstreffen er US-Notenbank wird nun selbst ein großer Zinsschritt nach oben für möglich gehalten, die US-Aktien beendeten den Tag aber nur mit kleinen Einbußen.

Technologieaktien, insbesondere solche mit KI-Fantasie, erhalten gleich von mehreren Seiten Rückenwind. Siemens Energy, das Unternehmen gilt u.a. als Profiteur des Ausbaus von Rechenzentren, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mit starken Steigerungen bei Gasturbinen und Netztechnik die selbst gesteckten Konzernziele erfüllt oder sogar übertroffen. Dazu kommen erhöhte Wachstumsziele sowie ein Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie macht einen Satz um knapp 10 Prozent nach oben und ist klarer DAX-Tagesgewinner. Die Kurse europäischer Wettbewerber wie ABB, Schneider oder Legrand ziehen um bis zu 3 Prozent an.

Positiv auf die Stimmung für KI-Aktien wirkt dazu der voranschreitende Börsengang von Anthropic, der wohl noch im November erfolgen soll. Daneben hat OpenAI den Umsatz um rund 50 Prozent auf 10 Milliarden Dollar gesteigert, allerdings bei weiterhin hohen operativen Verlusten. Und nicht zuletzt hat der zuletzt stark im Fokus gestandene hoch verschuldete Cloud-Infrastrukturanbieter Coreweave bessere Zahlen als erwartet veröffentlicht und den Ausblick erhöht.

Bei den Einzelaktien macht weiter die Quartalsberichtssaison die Kurse. Die Versorger Eon und RWE hätten verlässlich abgeschnitten und die Erwartungen erfüllt, heißt es. RWE wurde dabei noch etwas optimistischer mit Blick auf den Jahresgewinn. RWE gewinnen 2,1 Prozent, während Eon um 1,5 Prozent nachgeben.

Ebenfalls im DAX verliert die Brenntag-Aktie fast 4 Prozent. Der Chemikalienhändler hat Umsatz und Ergebnis trotz höherer Beschaffungs - und Logistikkosten zwar gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt. Im Handel heißt es aber, das operative Ergebnis liege aber leicht unter den Erwartungen.

Um 4,2 Prozent nach oben geht es im SDAX für SFC Energy. Der Brennstoffzellenhersteller hat nach den nun veröffentlichten detaillierten Ergebnissen in den ersten neun Monaten schwarze Zahlen geschrieben und auch die Margen erheblich verbessert. Die Ende Oktober zum zweiten Mal angehobenen Gewinnziele sowie das Umsatzziel bestätigte das Unternehmen.

Der dänische Windanlagenhersteller Vestas hat die Umsatzerwartung verfehlt. Die Aktie fällt um fast 5 Prozent.

In Zürich geht es für Alcon um 3,9 Prozent abwärts. Das Augenheilkundeunternehmen ist mit seinem Umsatzwachstum hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben und hat die Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf das untere Ende der bisherigen Spanne eingegrenzt.

Einen Kurseinbruch von fast 20 Prozent gibt es in der Rüstungsbranche bei der Aktie des tschechischen Munitionsherstellers CSG. Er hat mit seinen Geschäftszahlen alle Erwartungen unterboten. Im Sog geht es für Vincorion um 3,5 Prozent südwärts, obwohl das Unternehmen seine im Oktober erhöhte Jahresprognose bestätigt hat. Rüstungsaktien werden aber auch in der Breite verkauft, nachdem sie an den beiden vorangegangenen Tagen in einer Erholungsbewegung stark gestiegen waren. Ihr Stoxx-Subindex gibt um 0,9 Prozent nach. Manche Marktteilnehmer sehen die Schwäche auch im Zusammenhang mit den wieder verstärkten Friedensbemühungen in der Ukraine.

Bei den Nebenwerten kommt es zu einer Kursexplosion bei Singulus: Der Maschinenbauer hat einen Großauftrag von Elon Musks SpaceX erhalten für eine schlüsselfertige Produktionslinie zur Herstellung von Solarzellen. Die Singulus-Aktie schießt um 112 Prozent nach oben auf 27,00 Euro.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.368,18 +0,6 40,31 6.327,87 10,0

Stoxx-50 5.488,55 +0,5 24,60 5.463,95 11,6

DAX 26.535,99 +0,7 188,54 26.347,45 8,3

MDAX 31.034,67 0,0 0,32 27.039,42 1,4

TecDAX 4.083,51 +1,3 52,02 3.091,28 12,7

SDAX 18.118,21 +0,4 77,79 13.062,07 5,5

FTSE 10.794,08 +0,4 42,49 10.751,59 8,7

CAC 8.304,19 +0,3 25,60 8.278,59 1,9

SMI 15.005,28 -0,2 -32,66 15.037,94 13,1

ATX 6.683,82 +0,5 33,27 6.650,55 25,5

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:25

EUR/USD 1,1136 -0,2 -0,0027 1,1163 1,1150

EUR/JPY 177,25 +0,0 0,0500 177,2 177,0400

EUR/CHF 0,9234 +0,2 0,0022 0,9212 0,9214

EUR/GBP 0,8364 +0,0 0,0002 0,8362 0,8367

USD/JPY 159,17 +0,3 0,4400 158,73 158,7800

GBP/USD 1,3309 -0,2 -0,0032 1,3341 1,3326

USD/CNY 6,6703 0,0 0,0000 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,6684 -0,1 -0,0079 6,6763 6,6783

AUS/USD 0,6862 -0,0 -0,0003 0,6865 0,6850

Bitcoin/USD 73.979,59 +0,3 207,29 73.772,30 72.930,67

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,29 +1,5 1,25 86,04

Brent/ICE 93,16 +1,8 1,67 91,49

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.044,41 +0,3 13,48 4.030,93

Silber 52,77 +2,5 1,27 51,51

Platin 1.560,22 +1,3 19,89 1.540,33

(Angaben ohne Gewähr)

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(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 08:05 ET (13:05 GMT)