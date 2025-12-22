MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Gold und Silber auf Rekordhochs

DOW JONES--Gut behauptet präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte zum Start in die Weihnachtswoche. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 24.325 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,1 Prozent auf 5.766 Punkte an. Damit können die Märkte die zum Verfall am Freitag aufgelaufenen Gewinne noch etwas ausbauen. Gegenwind kommt aber von den weiter steigenden Renditen auf.

Weiter nach oben geht es am Morgen mit den herausragenden Anlagen des Jahres 2025, den Edelmetallen. Der Preis der Feinunze Gold bricht auf neue Allzeithochs aus. Er steigt um 1,6 Prozent auf 4.410 Dollar und beendet damit die Konsolidierung der vergangenen Wochen. Auch Silber (+2,3% auf 68,71 Dollar) setzt die Hausse mit neuen Allzeithochs fort und nähert sich weiter der Marke von 70 Dollar je Feinunze. "Die Edelmetalle bleiben eine Absicherung gegen politische Einflussnahme auf die US-Notenbank", meint ein Marktteilnehmer.

Die Rendite 30-jähriger deutscher Staatsanleihen ist unterdessen mit den zur Ukraine-Hilfe geplanten Eurobonds auf den höchsten Stand seit 14 Jahren gestiegen, sie liegt bei 3,54 Prozent. Die Zehnjahresrendite war am Freitag um 5 Basispunkte auf 2,90 Prozent gestiegen und verharrtt znbächst auf diesem Niveau. Thomas Altmann von QC Partners sagt zwar, bisher hätten die Börsen den Renditeanstieg gut weggesteckt, "bleibt der Zins jedoch länger auf diesem Niveau, kann sich das schnell ändern", warnt der Vermögensverwalter.

Unter dem Renditeanstieg leiden die Aktien der kapitalintensiven Versorger, ihr Stoxx-Branchenindex verliert 0,7 Prozent. Auf der anderen Seite steigt der Index der Rohstoffaktien um 1,3 Prozent, der Index der Technologieaktien legt nach der Erholung der Branchentitel in New York um 0,7 Prozent zu, angeführt von Aktien aus dem Halbleitersektor. Im DAX steigen Infineon um 2,3, im TecDAX Aixtron um 3,6 und Elmos um 2 Prozent. In Amsterdam geht es für ASML um 1,4 Prozent nach oben.

Im DAX erholen sich Adidas um 1,7 Prozent von ihrem Minus am Freitag und Siemens gewinnen 1,5 Prozent. Auf der anderen Seite geben die Versorger Eon 1,2 und RWE 1 Prozent ab.

Bayer geben um 0,3 Prozent nach und zeigen sich unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen in Japan die Zulassung für seinen Wirkstoff Finerenon bei chronischer Herzinsuffizienz erhalten hat. Im SDAX gewinnen Dürr mit einer höheren Prognose für den freien Cashflow 2,9 Prozent.

In London verbilligen sich Astrazeneca um 0,9 Prozent. Der Pharmariese hat einen Rückschlag in einer Kombinationstherapie mit einem Lungenkrebsmittel hinnehmen müssen.

Die Umsätze dürften nun deutlich zurückgehen, heißt es unterdessen mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Das erhöhe aber auch die Gefahr deutlicher Kursausschläge. Als unterstützt gilt der DAX weiterhin an der 24.000er Marke, als erster Widerstand wird der Bereich um 24.450 ausgemacht. Er markiert das untere Ende einer gestaffelten Widerstandszone, die bis zum Allzeithoch bei 24.772 reicht.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.765,81 +0,1% 5,46 +17,7%

Stoxx-50 4.882,93 -0,0% -0,09 +13,3%

DAX 24.325,32 +0,2% 36,92 +22,0%

MDAX 30.332,04 -0,1% -29,42 +18,7%

TecDAX 3.580,34 +0,4% 13,56 +4,4%

SDAX 16.732,42 -0,0% -0,12 +22,0%

CAC 8.133,29 -0,2% -18,09 +10,4%

SMI 13.152,49 -0,1% -19,36 +13,5%

ATX 5.249,34 +0,3% 14,79 +42,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 18:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1728 +0,1% 1,1714 1,1717 +13,1%

EUR/JPY 184,62 +0,1% 184,51 184,60 +13,3%

EUR/CHF 0,9320 +0,1% 0,9310 0,9318 -0,7%

EUR/GBP 0,8743 -0,1% 0,8754 0,8759 +5,8%

USD/JPY 157,42 -0,0% 157,49 157,55 +0,3%

GBP/USD 1,3414 +0,2% 1,3382 1,3378 +6,9%

USD/CNY 7,0573 -0,0% 7,0608 7,0581 -2,1%

USD/CNH 7,0330 -0,0% 7,0348 7,0348 -4,1%

AUS/USD 0,6637 +0,5% 0,6607 0,6614 +6,8%

Bitcoin/USD 89.575,95 +1,3% 88.454,55 88.046,10 -6,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,91 56,36 +1,0% 0,55 -20,9%

Brent/ICE 61,01 60,47 +0,9% 0,54 -19,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.409,69 4.339,04 +1,6% 70,65 +65,3%

Silber 68,71 67,13 +2,3% 1,57 +132,5%

Platin 1.749,77 1.681,68 +4,0% 68,09 +92,0%

Kupfer 5,48 5,44 +0,7% 0,04 +33,3%

