Solvay Aktie

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WKN DE: A3DE5S / ISIN: US8344374025

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20.10.2026 18:17:40

MÄRKTE EUROPA/Nur Öl hilft gegen KI- und Konjunktursorgen

DOW JONES--Erholt von deutlich tieferen Kursen im Verlauf sind Europas Börsen am Dienstag aus dem Handel gegangen. Gefallene Ölpreise sorgten im späten Handel für eine Erholung von den Tagestiefs. Der DAX gab nur 0,1 Prozent ab auf 25.304 Zähler, der Euro-Stoxx-50 sank um 0,4 Prozent auf 6.122 Punkte. Übergeordnet richteten sich die Blicke bereits auf kommende Woche und die Zinsentscheidungen von EZB und US-Notenbank.

Viel Positives gab es nicht zu berichten, die Entwicklung in Frankreich und Sorgen um die Konjunktur belasteten. In Deutschland erschreckte vor allem die Explosion der Erzeugerpreise, entsprechend sandte auch der ZEW-Konjunkturindex schwache Signale. Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im September massiv verschärft: Die Erzeugerpreise sprangen allein zum Vormonat um 1,9 Prozent - gegenüber dem Vorjahr wurde der Einkauf um 6,7 Prozent teurer.

Den Druck auf die Konjunktur zeigte daher auch der ZEW-Index, er fiel um 6,6 auf 28,1 Punkte zurück. Vor allem die Aussichten für den privaten Konsum verschlechterten sich weiter. Die Richtung der Erzeugerpreise zeigte, dass auch die Verbraucherpreise weiter steigen werden.

Entwarnung gab es bei der Ölsorte WTI, die am Vormittag mit einem Preissprung von fast 7 Prozent Inflationssorgen schürte. Dies lag aber nur am Verfalltag der November-Kontrakte an der US-Börse CME. Am Abend drehten die Ölpreise sogar ins Minus und trieben vor allem Aktien der Fluglinien, Ryanair und Lufthansa legten bis zu 2,6 Prozent zu.

Weiter nicht rund lief es für KI-verwandten Aktien: "Die Sorgen um die hohen Bewertungen und die Finanzierung des KI-Booms nehmen weiter zu", so CMC. Besonders deutlich zeigten dies die schweizerische ABB, die gut an der Ausrüstung von Datenzentren verdiente und Rekordaufträge einfuhr. Dennoch wurden die hohen Gewinnerwartungen verfehlt, die Aktien verloren 5 Prozent. Schneider Electric zog das um 3,3 Prozent und Siemens im DAX 2,2 Prozent nach unten. ASML rutschten mit dem Ausstieg aus KI-Aktien weitere 2,7 Prozent ab, Infineon hielten sich mit minus 0,9 Prozent besser.

Die Konjunktursorgen belasteten europaweit die Metallwerte. Der Rohstoffsektor stellte zeitweise die schwächste Branche. In Deutschland litt Kupferkonzern Aurubis mit 4,7 Prozent Minus darunter. Im Chemie-Sektor musste Solvay ihre Jahresprognose kassieren, der Kurs verlor 5 Prozent.

Ähnlich zurückhaltend war die Reaktion bei den Triebwerksbauern MTU (+0,2%) und Rolls-Royce (-0,7%). Beide notierten lange mit Verlusten von über 2 Prozent, obwohl ihre US-Vergleichsunternehmen RTX (Pratt & Whitney) und GE Aerospace sogar ihre Jahresprognosen erhöht hatten.

Gewinner waren Versorgertitel wie Eon mit 2,9 Prozent Aufschlag. Die Gesellschaft plant laut Manager Magazin ein umfassendes Sparprogramm. Für Merck KGaA ging es dank kräftiger Gewinne bei Gesundheitsaktien um 1,4 Prozent höher. Deutsche Börse kletterten vor ihrer Zahlenvorlage um 0,4 Prozent. Anleger hielten eine Erhöhung der Prognose für möglich.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.122 -0,4 +6,1

Stoxx-50 5.348 -0,2 +9,0

Stoxx-600 639 -0,1 +8,0

DAX 25.304 -0,1 +3,4

FTSE-100 London 10.765 -0,3 +8,4

CAC-40 Paris 7.868 -0,4 -3,5

AEX Amsterdam 1.141 -0,7 +20,0

ATHEX-20 Athen 6.657 +0,3 +24,4

BEL-20 Brüssel 5.534 +1,6 +9,0

BUX Budapest 143.839 -0,3 +29,6

OMXH-25 Helsinki 6.330 -1,2 +11,0

OMXC-20 Kopenhagen 1.537 +0,7 -4,4

PSI 20 Lissabon 9.394 -0,7 +13,7

IBEX-35 Madrid 19.039 +0,3 +10,0

FTSE-MIB Mailand 49.086 -0,0 +9,2

OBX Oslo 2.013 -0,6 +26,0

PX Prag 2.642 +0,3 -1,6

OMXS-30 Stockholm 3.268 -0,9 +13,3

WIG-20 Warschau 158.305 -0,3 +35,4

ATX Wien 6.507 -0,8 +22,2

SMI Zürich 14.369 +0,8 +8,3

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:04

EUR/USD 1,1228 +0,2 0,0018 1,1210 1,1204

EUR/JPY 177,69 -0,0 -0,0200 177,71 177,6100

EUR/CHF 0,9273 +0,1 0,0005 0,9268 0,9264

EUR/GBP 0,8397 -0,3 -0,0029 0,8426 0,8423

USD/JPY 158,24 -0,2 -0,2400 158,48 158,5100

GBP/USD 1,3369 +0,5 0,0067 1,3302 1,3300

USD/CNY 6,6779 -0,0 -0,0027 6,6806 6,6806

USD/CNH 6,6751 -0,1 -0,0068 6,6819 6,6832

AUS/USD 0,6998 +0,3 0,0020 0,6978 0,6975

Bitcoin/USD 82.471,47 +0,7 535,45 81.936,02 81.699,41

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,96 -0,7 -0,70 103,66

Brent/ICE 108,26 -1,2 -1,29 109,55

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.126,21 -0,3 -13,46 4.139,67

Silber 57,78 +1,2 0,70 57,09

Platin 1.651,50 +0,7 11,25 1.640,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 12:18 ET (16:18 GMT)

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ASML NV 1 452,80 -1,45% ASML NV
Aurubis 142,20 -4,50% Aurubis
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Deutsche Börse AG 308,00 0,42% Deutsche Börse AG
Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs) 7,20 2,13% Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
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E.ON SE 18,01 3,30% E.ON SE
E.ON sp. ADRs 17,90 3,47% E.ON sp. ADRs
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Solvay SA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh 2,24 -4,27% Solvay SA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
Steyr Motors 36,22 0,50% Steyr Motors
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STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs 40,80 0,49% STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs
thyssenkrupp AG 13,88 -0,04% thyssenkrupp AG
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