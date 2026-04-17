MÄRKTE EUROPA/Sehr fest - Brent bricht mit Öffnung der Straße von Hormus ein

DOW JONES--Europas Börsen haben sich am Freitag in Hausselaune gezeigt. Hintergrund war die sich ausweitende Entspannung im Irankrieg. Die Straße von Hormus wird seitens des Iran zunächst geöffnet. "Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt durch die Straße von Hormus für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für vollständig offen erklärt", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi auf seinem X-Konto mit. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte einem zehntägigen Waffenstillstand mit dem Libanon zugestimmt, um Friedensgespräche zu ermöglichen. Der Preis der Ölsorte Brent brach um gut 10 Prozent auf etwa 89 Dollar das Fass ein.

Der DAX legte um 2,3 Prozent auf 24.702 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 2,1 Prozent nach oben auf 6.058. An den Anleihemärkten gaben die Renditen kräftig nach, da die Anleger nun auf weniger Zinserhöhungen durch die Zentralbanken setzen als zuvor. Ein nachhaltiger Rückgang des Ölpreises sollte die zuletzt stark gestiegene Inflation wieder drücken. An den Devisenmärkten wertete der Euro leicht auf auf etwa 1,18 Dollar. Keine großen Auswirkungen auf die Kursentwicklung am Freitag gingen vom Kleinen Verfalltag der April-Optionen an der Eurex aus.

Gegen den Trend an den haussierenden Gesamtmärkten gaben Energietitel mit dem einbrechenden Ölpreis europaweit um 3,8 Prozent nach. BP büßten 7,4 Prozent ein, Shell um 5,6 Prozent und Totalenergies um 5,3 Prozent.

Luftfahrtaktien gehörten dagegen zu den großen Profiteuren des Ölpreisrückgangs. Die Branche hatte besonders hart unter den abzeichnenden Lieferschwierigkeiten von Kerosin gelitten. Lufthansa stiegen um 6,9 Prozent, Air France-KLM um 7,4 Prozent und IAG um 6,2 Prozent. Für die TUI-Aktie ging es um 5,2 Prozent nach oben.

Berichtssaison liefert Impulse

In Paris verlor die Aktie von Alstom 27,2 Prozent. Die Franzosen hatten am Vorabend einen enttäuschenden Ausblick abgeliefert. Die Analysten der Deutschen Bank reduzierten darauf das Kursziel auf 23 nach 31 Euro und senkten die Aktien auf "Hold" von "Buy". Alstom hat praktisch alle Prognosen wie zu Margen und Cashflow unter die bisher kursierenden Zahlen gesenkt. Dies teste die Geduld der Investoren, unterstrichen die Analysten.

Für die Aktie von Delivery Hero ging es um 5,2 Prozent nach oben. Hier hat Delivery-Hero-Großaktionär Prosus seinen Anteil an dem Lieferkonzern um 4,5 Prozent reduziert und diesen an den US-Technologiekonzern Uber verkauft. Damit erfüllt Prosus einen Teil der Zusagen gegenüber der EU vergangenes Jahr im Zuge des Erwerbs von Just Eat Takeaway.com.

Drägerwerk schlossen nach guten Zahlen zum ersten Quartal und nach volatilem Verlauf 3,2 Prozent fester. Der scharfe Erholungstrend der Aktie seit vergangenem Jahr dürfte weitergehen, die Erholung werde mit solchen Zahlen auch fundamental gerechtfertigt. Die EBIT-Marge habe sich auf 2,4 Prozent verbessert, der Umsatz legte um 3,5 Prozent zu und das Plus in den Auftragseingängen deute einen weiteren Anstieg an, hieß es im Handel.

Die Ergebnisse von Ericsson lagen auf breiter Front weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jefferies-Analyst Janardan Menon in einer Research Note. Der ausgewiesene Umsatz liege 2 Prozent unter der Prognose der Bank, was hauptsächlich auf das Geschäft mit Cloud-Software und -Dienstleistungen zurückzuführen sei. Der Umsatz im Bereich Netzwerke habe hingegen leicht darüber gelegen. Währungseffekte hätten belastet und der Umsatz in Nordamerika sei schwach gewesen. Die Aktie schloss 4,1 Prozent leichter.

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Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.058 2,10 2,45

Stoxx-50 5.177 1,59 3,62

Stoxx-600 627 1,56 4,18

DAX 24.702 2,27 -1,37

FTSE-100 London 10.590 0,73 6,63

CAC-40 Paris 8.263 1,97 1,39

AEX Amsterdam 1.017 0,69 6,88

ATHEX-20 Athen 5.788 1,69 8,16

BEL-20 Brüssel 5.484 1,62 7,98

BUX Budapest 136.260 1,88 22,72

OMXH-25 Helsinki 6.236 0,90 9,33

OMXC-20 Kopenhagen 1.483 0,78 -7,77

PSI 20 Lissabon 9.233 -0,51 11,72

IBEX-35 Madrid 18.090 2,18 4,52

FTSE-MIB Mailand 48.027 1,75 6,86

OBX Oslo 1.970 -2,74 23,29

PX Prag 2.684 0,59 -0,07

OMXS-30 Stockholm 3.121 1,97 8,25

WIG-20 Warschau 135.197 1,42 13,70

ATX Wien 5.865 1,57 10,12

SMI Zürich 13.173 1,92 -0,71

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:00 Uhr

EUR/USD 1,1794 +0,1 0,0013 1,1781 1,1797

EUR/JPY 186,52 -0,5 -0,9600 187,48 187,6100

EUR/CHF 0,9195 -0,4 -0,0035 0,9230 0,9218

EUR/GBP 0,8704 -0,1 -0,0004 0,8708 0,8696

USD/JPY 158,15 -0,7 -1,0300 159,18 159,0200

GBP/USD 1,3547 +0,2 0,0023 1,3524 1,3565

USD/CNY 6,817 -0,1 -0,0038 6,8208 6,8180

USD/CNH 6,8148 -0,1 -0,0062 6,8210 6,8173

AUS/USD 0,7188 +0,4 0,0028 0,716 0,7158

Bitcoin/USD 77.898,90 +3,5 2.662,48 75.236,42 73.854,51

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,91 -12,4 -11,78 94,69

Brent/ICE 89,11 -10,3 -10,28 99,39

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.871,41 +1,7 83,63 4.787,78

Silber 82,45 +5,2 4,05 78,41

Platin 2.124,55 +1,9 38,64 2.085,91

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April 17, 2026 12:12 ET (16:12 GMT)