MÄRKTE USA/Aktien auf Erholungskurs - Ölpreis als Katalysator

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die US-Börsen sind freundlich in den Montag gestartet. Sie setzen damit die schon am Freitag gesehene Erholung fort, nachdem zuvor insbesondere Technologieaktien schwer unter die Räder gekommen waren. Auslöser waren Befürchtungen, dass der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen Regulierungen und strengere Umweltauflagen für energiehungrige Rechenzentren nach sich ziehen könnten, was die ohnehin schon lange schwelenden Bedenken über die Rentabilität der immensen KI-Investitionen noch verschärfte.

Zur Stimmungsaufhellung tragen weiter fallende Ölpreise bei. Nachdem US-Präsident Trump weitere US-Angriffe auf den Iran als sehr unwahrscheinlich bezeichnete, solange die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus Fortschritte machten, verbilligt sich Brent- Öl um über 5 Prozent auf knapp 93 Dollar. Das ist das niedrigste Niveau seit Anfang September und dämpft zugleich Inflationssorgen und Zinserhöhungsspekulationen.

Gut für die Stimmung ist auch, dass China mitgeteilt hat, zusätzliche Zölle in Höhe von 24 Prozent auf US-Waren um weitere zwei Monate auszusetzen. Unabhängig davon kündigte das chinesische Verkehrsministerium an, die Aussetzung von Sonderhafengebühren für US-Schiffe zu verlängern.

Der Dow-Jones-Index steigt um 1,4 Prozent, der breite S&P-500 legt um 1,5 Prozent zu. Die technologieschweren Nasdaq-Indizes kommen um bis zu 2,0 Prozent voran.

Im Blick haben die Börsianer bereits Preisdaten aus den USA. Am Dienstag wird der Verbraucherpreisindex für Oktober veröffentlicht, am Freitag der Index der Erzeugerpreise. Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht für Oktober am vergangenen Freitag wird am Zinsterminmarkt eine gut 80-prozentige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die US-Notenbank am 9. Dezember eine weitere Zinserhöhung beschließen wird. Bei den Renditen am Anleihemarkt tut sich aktuell wenig, die Zehnjahresrendite liegt 2 Basispunkte tiefer bei 4,84 Prozent.

Der Dollar gibt deutlich nach, der Euro zieht auf 1,1194 Dollar an, von rund 1,1140 am späten Freitag. EZB-Präsidentin Lagarde deutete in einem Interview an, dass die EZB auf der Ratssitzung im nächsten Monat die Zinsen erneut anheben werde, das stützt den Euro.

Bei den Einzelwerten am Aktienmarkt dominiert Nividia die Schlagzeilen. Die Aktie des KI-Vorzeigeunternehmens steht stark unter Druck und verliert über 6 Prozent. Das Nvidia-Board leitete am Wochenende eine Untersuchung ein, nachdem Unternehmenschef Jensen Huang eine Affäre mit Alice Huang eingeräumt hatte, einer Geschäftsfrau, die von US-Geheimdiensten verdächtigt wird, als chinesische Spionin zu agieren. Angesichts von Huangs zentraler Rolle für den Erfolg von Nvidia und die allgemeine KI-Investment-Story sorge das für Verunsicherung, heißt es im Handel.

Andere Halbleiteraktien ziehen dagegen an: AMD um 5,6, Broadcom um 6,4, Micron um 1,6 und Intel um 1,3 Prozent.

In Anbetracht der neuen politischen Unwägbarkeiten für den KI-Sektor haben die Akteure an den Börsen umso mehr Geschäftszahlen aus der Branche im Blick. Unter anderem wird der Cloud-Computing-Anbieter Coreweave, ein zentraler Akteur beim Ausbau der KI-Infrastruktur, am Dienstag berichten. Coreweave werden knapp 1 Prozent höher gesehen. Am Donnerstag folgen die Ergebnisse des Halbleiter-Ausrüstungsriesen Applied Materials und des Netzwerkgiganten Cisco Systems. Das Augenmerk wird dann besonders Hinweisen auf eine möglicherweise nachlassende Nachfrage gelten.

JP Morgan hat Alphabet von seiner Favoritenliste gestrichen und Meta Platforms hinzugefügt. KI-gesteuerte Werbegewinne und neue Monetarisierungsmöglichkeiten machten Meta zur attraktiveren Internetaktie, glauben die Analysten. Neben Meta ist Amazon die bevorzugte Empfehlung der Analysten bei Internetaktien. Meta ziehen um gut 5 Prozent an, Alphabet um 3,8 und Amazon um 5,6 Prozent.

Die Investmentgesellschaft KKR verzeichnete einen höheren Quartalsgewinn als im Vorjahr und schnitt auch besser ab, als Analysten geschätzt hatten. Die Aktie steigt um 0,3 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.982,39 +1,4 +696,66 51.285,73

S&P-500 7.484,68 +1,5 +107,82 7.376,86

NASDAQ Comp 25.023,60 +1,8 +444,18 24.579,43

NASDAQ 100 27.522,43 +2,0 +532,44 26.989,99

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,53 +0,01 4,55 4,50

5 Jahre 4,64 -0,01 4,67 4,62

10 Jahre 4,84 -0,02 4,89 4,83

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1195 +0,5 0,0052 1,1143 1,1148

EUR/JPY 176,95 +0,2 0,4100 176,54 176,5400

EUR/CHF 0,9189 +0,6 0,0051 0,9138 0,9139

EUR/GBP 0,8345 +0,0 0,0001 0,8344 0,8341

USD/JPY 158,04 -0,3 -0,4100 158,45 158,3400

GBP/USD 1,3413 +0,5 0,0064 1,3349 1,3361

USD/CNY 6,6727 -0,1 -0,0033 6,6760 6,6760

USD/CNH 6,6701 -0,1 -0,0035 6,6736 6,6714

AUS/USD 0,6902 +0,6 0,0039 0,6863 0,6876

Bitcoin/USD 74.418,83 +0,5 371,63 74.047,20 75.656,64

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,27 -3,9 -3,56 90,83

Brent/ICE 93,81 -4,6 -4,51 98,32

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.119,63 +1,3 54,00 4.065,63

Silber 52,72 +1,6 0,84 51,87

Platin 1.559,91 +1,7 26,63 1.533,28

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 09, 2026 09:54 ET (14:54 GMT)