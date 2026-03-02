ExxonMobil Aktie

ExxonMobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 14:38:40

MÄRKTE USA/Börse mit Iran-Konflikt schwächer erwartet - Öl haussiert

DOW JONES--An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in die neue Woche deutliche Kursverluste ab, nachdem die USA und Israel am Wochenende begonnen haben, Ziele im Iran anzugreifen. Der Iran reagierte mit Vergeltungsschlägen auf Israel und andere Länder der Region. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich bis zu 1,4 Prozent im Minus.

Nutznießer der jüngsten Eskalation des Konflikts ist vor allem der Ölpreis. Die Erwartung einer Angebotsverknappung für den Fall, dass der Iran die Straße von Hormuz und damit einen wichtigen Seeweg für den Öltransport blockiert, treibt die Preise für Brent und WTI um bis zu 8,6 Prozent nach oben. Das wiederum weckt Inflationssorgen und dämpft Zinssenkungshoffnungen. Der Dollar profitiert von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten, für den Dollarindex geht es um 0,6 Prozent aufwärts. Und am US-Anleihemarkt steigen die Renditen, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,0 Prozent. Gefragt sind auch "sichere Häfen" wie Gold. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 2,2 Prozent auf 5.392 Dollar.

Die Konjunkturdaten des Tages dürften vor diesem Hintergrund wenig Beachtung finden. Auf der Agenda stehen der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Februar und sein von ISM erhobenes Pendant.

Unter den Einzelwerten fallen die Aktien von Berkshire Hathaway vorbörslich um 1,6 Prozent. Das Unternehmen hat am Wochenende einen kräftigen Gewinnrückgang im vierten Quartal vermeldet.

Im Gefolge des Ölpreises legen Branchenwerte wie Exxon Mobil oder Chevron um 4,6 und 3,7 Prozent zu. Dagegen werden die Aktien von Fluggesellschaften verkauft. Sie werden einerseits vom gestiegenen Ölpreis belastet, andererseits davon, dass Flüge nach oder über Nahost gestrichen oder umgeleitet werden. American Airlines verbilligen sich um 6,6 Prozent und United Airlines um 6,4 Prozent. Die Kurse der beiden Gesellschaften werden zusätzlich gedrückt von Plänen der US-Luftfahrtbehörde, die Zahl der Flüge am Chicagoer Flughafen O'Hare, wo United und American im Wettstreit um die Vorherrschaft liegen, in diesem Sommer zu reduzieren.

Rüstungsaktien sind mit der Entwicklung im Nahen Osten gefragt. Lockheed Martin gewinnen 5,4, RTX 6,1 und Northrop Grumman 4,9 Prozent.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,44 +0,06 3,45 3,37

5 Jahre 3,56 +0,05 3,57 3,48

10 Jahre 4,00 +0,04 4,00 3,93

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:05

EUR/USD 1,1708 -0,9 -0,0105 1,1813 1,1814

EUR/JPY 184,31 -0,0 -0,0800 184,39 184,3800

EUR/CHF 0,9109 +0,2 0,0020 0,9089 0,9081

EUR/GBP 0,8741 -0,2 -0,0021 0,8762 0,8782

USD/JPY 157,42 +0,9 1,3900 156,05 156,0500

GBP/USD 1,3391 -0,7 -0,0093 1,3484 1,3450

USD/CNY 6,8821 +0,4 0,0242 6,8579 6,8579

USD/CNH 6,8934 +0,5 0,0335 6,8599 6,8604

AUS/USD 0,7066 -0,7 -0,0047 0,7113 0,7127

Bitcoin/USD 65.977,08 +0,4 291,08 65.686,00 66.011,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 72,14 +7,6 5,12 67,02

Brent/ICE 79,1 +8,6 6,23 72,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.392,40 +2,2 115,11 5.277,29

Silber 94,39 +0,6 0,57 93,82

Platin 2.331,22 -1,4 -33,53 2.364,75

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 08:38 ET (13:38 GMT)

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Analysen zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Airlines Inc 10,72 -2,76% American Airlines Inc
Berkshire Hathaway Inc. B 412,40 -3,37% Berkshire Hathaway Inc. B
Berkshire Hathaway Inc. A 617 000,00 -3,52% Berkshire Hathaway Inc. A
Chevron Corp. 161,88 2,52% Chevron Corp.
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 131,42 1,66% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Lockheed Martin Corp. 576,20 3,60% Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp. 643,20 4,89% Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp 179,10 5,08% Raytheon Technologies Corp
United Airlines Holdings Inc Registered Shs 85,00 -5,39% United Airlines Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:24 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Dow schwächer -- ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Der Dow verbucht vorbörslich deutliche Verluste. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen