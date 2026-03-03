United Airlines Holdings Aktie

United Airlines Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 22:20:39

MÄRKTE USA/Iran-Krieg holt Wall Street ein - Öl zieht weiter an

DOW JONES--Nachdem die US-Börsen am Vortag noch kaum auf den neuen Krieg im Iran reagierten hatten, hat der weitere Kreise ziehende Konflikt Wall Street am Dienstag eingeholt. Zunehmend machte sich Nervosität breit, was auch an den steigenden Volatilitätsindizes erkennbar wurde. Zur Kriegs- hat sich nun Inflationsangst gesellt. Denn die Ölpreise setzten ihren rasanten Anstieg fort, wenngleich sie von den Tageshochs zurückkamen. Für etwas Entspannung sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump, laut denen die US-Marine bei Bedarf damit beginnen werde, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren.

Der Dow-Jones-Index verlor 0,8 Prozent auf 48.501 Punkte. Der S&P-500 gab 0,9 Prozent auf 6.816 nach, der Nasdaq-Composite fiel um 1 Prozent. An der Nyse wurden 628 (Montag: 1.561) Kursgewinner gesehen, denen 2.143 (1.201) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 44 (69) Titel.

Der Iran hat gedroht, Energieinfrastruktur zu zerstören und Schiffe "zu verbrennen", die die Straße von Hormus passieren - ein wichtiger Transportweg für Öl. Anleger fürchten, dass steigende Ölpreise die Inflation in die Höhe treiben und die US-Notenbank längere Zeit davon abhalten werden, ihre Geldpolitik zu lockern. Die Preise für die Ölsorten Brent und WTI stiegen um mehr als 4 Prozent an.

Die zunehmenden Inflationsgefahren und daraus resultierenden schwindenden Zinssenkungshoffnungen ließen am US-Anleihemarkt die Renditen weiter steigen. Die Rendite zehnjähriger Titel legte um 1 Basispunkt auf 4,06 Prozent zu. Am frühen Montag stand die Zehnjahresrendite noch unter 4 Prozent.

Der Dollar profitierte von seinem Ruf als Fluchtwährung und wertete weiter auf. Mit dem Dollarindex ging es um 0,7 Prozent nach oben. Der Euro wertete auf 1,1617 Dollar ab. Gold gab anfängliche Gewinne ab. Der Preis für die Feinunze sackte um 4,2 Prozent ab. Hier dürfte der festere Dollar bzw. die nachlassende Zinssenkungsfantasie belastet haben.

Wichtige US-Konjunkturdaten wurden am Dienstag nicht veröffentlicht. Unternehmensnachrichten waren ebenfalls rar. Die steigenden Öl- und Gaspreise weckten neben Inflations- auch Konjunktursorgen und somit die Befürchtung einer geringeren Nachfrage. Exxon Mobil verloren 1,5 Prozent.

Bei den am Vortag stark gefragten Rüstungsaktien wurden Gewinne mitgenommen. RTX verbilligten sich um 2,7 und Northrop Grumman um 1,1 Prozent. Die Aktien von Fluggesellschaften konnten sich stabilisieren. American Airlines fielen um weitere 0,5 Prozent, United Airlines um 0,6 Prozent, während Delta Air Lines sogar 0,5 Prozent fester schlossen. Die Aktie des Kreuzfahrtveranstalters Carnival gab um 2,1 Prozent nach.

Die Bilanzsaison in den USA ist schon fast beendet. Als einer der Nachzügler legte Target Geschäftszahlen für das vierte Quartal vor, die besser ausfielen als angenommen. Die Aktie des Einzelhändlers stieg um 6,7 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 48.501,27 -0,8 -403,51 48.904,78

S&P-500 6.816,63 -0,9 -64,99 6.881,62

NASDAQ Comp 22.516,69 -1,0 -232,17 22.748,86

NASDAQ 100 24.720,08 -1,1 -272,52 24.992,60

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,50 +0,02 3,60 3,47

5 Jahre 3,64 +0,02 3,72 3,60

10 Jahre 4,06 +0,01 4,12 4,03

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1613 -0,6 -0,0074 1,1687 1,1674

EUR/JPY 183,12 -0,4 -0,8000 183,92 184,1100

EUR/CHF 0,9073 -0,4 -0,0035 0,9108 0,9114

EUR/GBP 0,8692 -0,3 -0,0025 0,8717 0,8737

USD/JPY 157,65 +0,2 0,3100 157,34 157,7000

GBP/USD 1,3357 -0,4 -0,0048 1,3405 1,3361

USD/CNY 6,8996 +0,3 0,0175 6,8821 6,8821

USD/CNH 6,9183 +0,3 0,0181 6,9002 6,9117

AUS/USD 0,704 -0,7 -0,0051 0,7091 0,7059

Bitcoin/USD 68.030,84 -2,0 -1.400,09 69.430,93 69.554,83

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 74,66 +4,8 3,43 71,23

Brent/ICE 81,11 +4,3 3,37 77,74

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.103,28 -4,2 -223,54 5.326,82

Silber 82,54 -7,7 -6,89 89,44

Platin 2.092,50 -9,1 -210,40 2.302,90

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 16:21 ET (21:21 GMT)

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Analysen zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Airlines Inc 10,73 0,15% American Airlines Inc
Carnival plc 24,33 -2,01% Carnival plc
Carnival Corp & plc paired 24,58 -1,64% Carnival Corp & plc paired
Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh 24,40 -1,61% Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh
Chevron Corp. 162,48 0,30% Chevron Corp.
Delta Air Lines Inc. 55,51 1,15% Delta Air Lines Inc.
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 130,24 -1,20% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Northrop Grumman Corp. 654,60 0,06% Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp 177,80 -2,23% Raytheon Technologies Corp
Target Corp. 104,00 7,55% Target Corp.
United Airlines Holdings Inc Registered Shs 88,22 -0,20% United Airlines Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen