United Airlines Holdings Aktie

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WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

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17.04.2026 15:50:48

MÄRKTE USA/Öffnung der Straße von Hormus beflügelt Aktien - Ölpreis bricht ein

DOW JONES--Die US-Börsen starten mit deutlichen Kursgewinnen in den letzten Handelstag der Woche. Auftrieb erhalten die Aktienkurse von der Nachricht, dass der Iran die Straße von Hormus wieder geöffnet hat. "Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt durch die Straße von Hormus für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für vollständig offen erklärt", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi auf seinem X-Konto mit. Die Ölpreise sacken daraufhin ab.

Kurz nach der Startglocke steigt der Dow-Jones-Index um 1,3 Prozent auf 49.194 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,8 Prozent und der Nasdaq-Composite 1,1 Prozent. Am Ölmarkt bricht derweil der Preis für das Barrel Brentöl um 9,8 Prozent auf 89,65 Dollar ein. Die US-Sorte WTI verbilligt sich um 11,5 Prozent auf 83,79 Dollar.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor seine Erwartung bekräftigt, dass der Konflikt mit dem Iran bald enden werde. Teheran habe eingewilligt, sein hoch angereichertes Uran zu übergeben. Wenn dies zuträfe, wäre ein wesentlicher Streitpunkt zwischen den beiden Kriegsparteien beigelegt. Auch scheint der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon bislang zu halten.

Der Dollar, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt, ist in der aktuellen Gemengelage nicht gefragt. Der Dollarindex gibt um 0,5 Prozent nach. Der Euro zieht auf rund 1,1840 Dollar an. Am Anleihemarkt kommen die Renditen deutlicher zurück, im Zehnjahresbereich um 6 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Der Goldpreis zieht um 1,6 Prozent an auf 4.866 Dollar je Feinunze, gestützt von den nachgebenden Marktzinsen und dem etwas schwächeren Dollar.

Wichtige Konjunkturdaten sind für den Freitag nicht angekündigt. Unternehmensseitig hat Netflix bei der Vorlage von Geschäftszahlen einen Ausblick auf das laufende zweite Quartal vorgelegt, der an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen wird. Auch der geplante Rücktritt des Unternehmensmitgründers Reed Hastings komme nicht gut an, sagen Marktteilnehmer. Die Aktie sackt um 11,5 Prozent ab.

Der Kurs von Alcoa stürzt um 9,4 Prozent ab. Der Aluminiumkonzern hat im ersten Quartal trotz höherer Aluminiumpreise einen Umsatzrückgang verbucht und die Erwartungen des Markts verfehlt. Ursächlich war der Krieg im Iran, der zu Lieferunterbrechungen führte, so dass Aufträge von Kunden nicht bedient werden konnten.

Aktien des Energiesektors werden im Sog des sinkenden Ölpreises abverkauft. Chevron, Exxon Mobil und Occidental Petroleum verbilligen sich um bis zu 6,4 Prozent. Nutznießer der fallenden Ölpreise sind die Aktien von Fluggesellschaften und Touristikunternehmen. American Airlines und United Airlines gewinnen 6,4 und 10,5 Prozent. Der Kurs der Kreuzfahrtreederei Carnival rückt um 8,8 Prozent vor.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.194,11 +1,3 +615,39 48.578,72

S&P-500 7.097,11 +0,8 +55,83 7.041,28

NASDAQ Comp 24.361,21 +1,1 +258,51 24.102,70

NASDAQ 100 26.557,10 +0,9 +224,10 26.333,00

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,72 -0,06 3,78 3,70

5 Jahre 3,84 -0,07 3,93 3,83

10 Jahre 4,25 -0,06 4,32 4,23

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:00 Uhr

EUR/USD 1,1840 +0,5 0,0059 1,1781 1,1797

EUR/JPY 187,24 -0,1 -0,2400 187,48 187,6100

EUR/CHF 0,9219 -0,1 -0,0011 0,9230 0,9218

EUR/GBP 0,872 +0,1 0,0012 0,8708 0,8696

USD/JPY 158,12 -0,7 -1,0600 159,18 159,0200

GBP/USD 1,3577 +0,4 0,0053 1,3524 1,3565

USD/CNY 6,818 -0,0 -0,0028 6,8208 6,8180

USD/CNH 6,8119 -0,1 -0,0091 6,8210 6,8173

AUS/USD 0,7214 +0,8 0,0054 0,716 0,7158

Bitcoin/USD 76.516,99 +1,7 1.280,57 75.236,42 73.854,51

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,79 -11,5 -10,90 94,69

Brent/ICE 89,65 -9,8 -9,74 99,39

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.866,34 +1,6 78,56 4.787,78

Silber 81,95 +4,5 3,54 78,41

Platin 2.124,75 +1,9 38,84 2.085,91

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 09:51 ET (13:51 GMT)

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American Airlines Inc 10,85 3,93% American Airlines Inc
Carnival Corp & plc paired 24,89 7,63% Carnival Corp & plc paired
Carnival plc 24,69 6,88% Carnival plc
Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh 24,80 7,83% Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh
Chevron Corp. 156,36 -1,89% Chevron Corp.
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 124,40 -3,39% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Netflix Inc. 82,72 -9,58% Netflix Inc.
Occidental Petroleum Corp. 45,76 -5,02% Occidental Petroleum Corp.
United Airlines Holdings Inc Registered Shs 86,40 7,20% United Airlines Holdings Inc Registered Shs

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