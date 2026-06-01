Tops & Flops 01.06.2026 07:01:43

Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Diese Performance legten die einzelnen Commodities im Mai 2026 an den Tag.

Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im Mai 2026:

Weitere Links:

Hier geht es zu den Kursen von Goldmünzen
Alle Nachrichten zu Rohstoffen
Realtime-Rohstoff-Kurse
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: somartin / Shutterstock.com,Trong Nguyen / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,cherezoff / Shutterstock.com

×

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    10:07 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
    07:01 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
    07:01 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
    31.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX kaum verändert -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
    Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost finden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen