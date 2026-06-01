|Tops & Flops
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01.06.2026 07:01:43
Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im Mai 2026:
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