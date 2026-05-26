|
26.05.2026 10:19:49
Malaysia jolts bullion trade with 10% import duty on gold bars
Malaysia imported around US$2.5 billion of non-monetary gold through April this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 504,38
|-66,79
|-1,46
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: Dow stabil -- ATX schwächer -- DAX leichter -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag leicht abwärts, während der deutsche ebenfalls Leitindex nachgibt. Der Dow zeigt sich nach dem langen Wochenende zurückhaltend. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.