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04.06.2026 09:38:11
Malaysian palm oil exports to face pressure from Indonesia’s commodity export overhaul
Indonesian palm oil is currently more attractively priced than Malaysian suppliesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Palmölpreis
|4 610,00
|130,00
|2,90
|Ölpreis (Brent)
|96,55
|-0,84
|-0,86
|Ölpreis (WTI)
|95,16
|-0,86
|-0,90