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04.09.2026 06:00:19

Manager of Norway’s $2tn oil fund proposes slashing US Treasury holdings

Overhaul of bond positions suggested to Ministry of Finance aims to boost returnsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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