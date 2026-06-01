|
01.06.2026 21:38:00
Many big oil tankers remain stuck in the Strait of Hormuz — and may not return once they escape
There’s doubt massive tankers, once the backbone of global crude flows, will be returning in quite the same numbers to the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|95,84
|0,59
|0,62
|Ölpreis (WTI)
|93,65
|1,49
|1,62
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Anleger verhalten -- ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich verhalten. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.