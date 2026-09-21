|
21.09.2026 18:51:45
Market Indexes Rally as Oil Retreats and Chip Stocks Surge
Oil fell on Monday. Bond yields eased, semiconductor stocks threw a party, and the major stock market indexes showed up with potluck dishes.
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) climbed 1.8% as of 12:04 p.m. ET, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) rose 1.2%, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) managed 0.5%. The S&P is now roughly 1% from the record high it set last month, which seemed a lot further away on Friday.
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|95,78
|-4,52
|-4,51
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: Gewinne an den US-Börsen -- ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.