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23.07.2026 18:48:06
Market Indexes Sink as Oil Tops $100 Amid Rising AI Costs
The major indexes are under broad pressure on Thursday. Investors process what it actually costs to build the AI future everyone keeps talking about, and the Iranian conflict is driving oil prices higher.The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) is down 2.6% at 11:54 a.m. ET, taking the worst of the damage. But everything is down, just by different amounts. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has dropped 1.4%, while the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) is down 1%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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