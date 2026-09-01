Gold, Öl & Co. aktuell 01.09.2026 10:13:20

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 10:10 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -1,24 Prozent auf 4.393,71 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.448,93 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 65,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (66,55 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Platinpreis 0,56 Prozent stärker bei 1.794,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.784,00 US-Dollar.

Nach 1.359,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagvormittag um -1,73 Prozent auf 1.336,00 US-Dollar gesunken.

Nach 90,49 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagvormittag um 1,39 Prozent auf 91,75 US-Dollar gestiegen.

Nach 85,76 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Dienstagvormittag um 2,02 Prozent auf 87,49 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,47 US-Dollar) geht es um -0,07 Prozent auf 3,47 US-Dollar nach unten.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 1,14 Prozent auf 12,90 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,75 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 335,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (334,60 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 2,34 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,71 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,94 US-Dollar am Vortag auf 2,94 US-Dollar nach oben (+0,17Prozent).

Nach 118,88 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Dienstagvormittag um -0,89 Prozent auf 117,82 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 09:57 Uhr steht ein Minus von -2,84 Prozent auf 130,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 133,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GAS-photo / Shutterstock.com

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