Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,78 Prozent auf 4.394,21 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.428,95 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 65,57 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (66,16 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis -0,77 Prozent niedriger bei 1.811,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.825,00 US-Dollar.

Nach 1.389,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagmittag um 0,36 Prozent auf 1.394,50 US-Dollar gestiegen.

Nach 96,28 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagmittag um 1,13 Prozent auf 97,37 US-Dollar gestiegen.

Nach 91,48 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Montagmittag um 0,69 Prozent auf 92,11 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Kakaopreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4.395,00 Britische Pfund) geht es um -1,57 Prozent auf 4.326,00 Britische Pfund nach unten.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag hinzu. Um 0,17 Prozent auf 2,98 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,98 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 123,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vortag (119,93 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at