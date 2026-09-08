Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,31 Prozent auf 4.391,61 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.405,08 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zudem gibt der Silberpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,47 Prozent auf 65,86 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 66,17 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.827,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.828,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,08 Prozent.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.376,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.393,00 US-Dollar).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 1,65 Prozent auf 98,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 97,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 2,69 Prozent auf 93,94 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 91,48 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 1,18 Prozent auf 0,83 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,82 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,44 US-Dollar am Vortag auf 3,43 US-Dollar nach unten (--0,15 Prozent).

Daneben wertet der Kakaopreis um 12:57 Uhr ab. Es geht -2,03 Prozent auf 4.302,00 Britische Pfund nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4.391,00 Britische Pfund stand.

Daneben wertet der Maispreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,54 Prozent auf 5,15 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 5,12 US-Dollar stand.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,70 Prozent auf 0,69 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,69 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach unten (--0,11 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,13 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,98 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Milchpreis um -0,19 Prozent auf 16,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 16,18 US-Dollar.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 2,86 Prozent auf 123,37 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 119,93 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 12:21 Uhr fällt der Kohlepreis um -2,00 Prozent auf 135,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 137,75 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at