|Öl & Co. im Fokus
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05.10.2026 13:17:06
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,43 Prozent auf 4.160,74 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.142,96 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Silberpreis um 2,40 Prozent auf 61,87 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 60,42 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 1.694,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Montagmittag um 2,51 Prozent auf 1.736,50 US-Dollar gestiegen.
Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 0,34 Prozent auf 1.176,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.172,00 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,45 Prozent auf 102,71 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 102,25 US-Dollar.
Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr ab. Es geht -0,72 Prozent auf 90,45 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 91,11 US-Dollar stand.
Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,12 Prozent auf 4,08 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 4,08 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 3,13 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,89 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,28 Prozent auf 4.227,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern tendierte der Kakaopreis noch bei 4.239,00 Britische Pfund.
In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,45 Prozent auf 5,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,98 US-Dollar.
Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,76 Prozent auf 12,88 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,78 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Montagmittag hinzu. Um 1,51 Prozent auf 0,69 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,20 US-Dollar) geht es um 1,35 Prozent auf 0,20 US-Dollar nach oben.
Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,13 Prozent auf 3,03 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,04 US-Dollar stand.
Nach 118,88 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Montagmittag um 1,78 Prozent auf 120,99 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 12:06 Uhr steigt der Kohlepreis um 0,24 Prozent auf 143,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 143,15 US-Dollar an der Tafel.
Redaktion finanzen.at
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