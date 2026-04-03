|Tops & Flops
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03.04.2026 23:20:00
März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im März 2026:
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3 471,54
|-41,37
|-1,18
|Baumwolle
|0,72
|0,01
|1,06
|Bleipreis
|1 892,90
|2,05
|0,11
|CO2 European Emission Allowances
|25,15
|-0,35
|-1,37
|Dieselpreis Benzin
|2,43
|0,01
|0,45
|EEX Kohle Year Future
|85,50
|0,00
|0,00
|EEX Strompreis Phelix DE
|99,30
|0,45
|0,46
|Erdgaspreis - Natural Gas
|2,81
|0,01
|0,39
|Ethanolpreis
|2,16
|0,00
|0,05
|Goldpreis
|4 650,90
|-25,53
|-0,55
|Haferpreis
|3,49
|0,03
|0,94
|Heizölpreis
|114,39
|-0,79
|-0,69
|Holzpreis
|584,00
|-12,50
|-2,10
|Kaffeepreis
|2,98
|0,03
|0,90
|Kakaopreis
|2 459,00
|-5,00
|-0,20
|Kohlepreis
|113,00
|-
|Kupferpreis
|12 146,35
|-123,60
|-1,01
|Lebendrindpreis
|2,48
|0,02
|0,91
|Mageres Schwein Preis
|0,91
|0,22
|Maispreis
|4,54
|-
|Mastrindpreis
|3,72
|-0,11
|Milchpreis
|17,49
|-0,24
|-1,35
|Naphthapreis (European)
|995,66
|10,62
|1,08
|Nickelpreis
|16 890,00
|-171,50
|-1,01
|Orangensaftpreis
|2,01
|0,01
|0,63
|Palladiumpreis
|1 484,00
|-23,50
|-1,56
|Palmölpreis
|4 739,00
|-6,00
|-0,13
|Platinpreis
|1 972,50
|-10,50
|-0,53
|Rapspreis
|505,75
|1,00
|0,20
|Reispreis
|11,08
|-0,16
|-1,38
|Silberpreis
|72,82
|-0,20
|-0,27
|Sojabohnenmehlpreis
|317,00
|0,40
|0,13
|Sojabohnenpreis
|11,65
|-0,02
|Sojabohnenölpreis
|0,70
|0,11
|Super Benzin
|2,18
|0,00
|0,18
|Weizenpreis
|202,50
|1,25
|0,62
|Zinkpreis
|3 234,90
|-1,30
|-0,04
|Zinnpreis
|45 226,00
|-2 568,00
|-5,37
|Zuckerpreis
|0,15
|-0,20
|Ölpreis (Brent)
|109,69
|0,45
|0,41
|Ölpreis (WTI)
|112,41
|0,87
|0,78
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