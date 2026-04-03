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Tops & Flops 03.04.2026 23:20:00

März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Diese Performance legten die einzelnen Commodities im März 2026 an den Tag.

Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im März 2026:

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    Aluminiumpreis 3 471,54 -41,37 -1,18
    Baumwolle 0,72 0,01 1,06
    Bleipreis 1 892,90 2,05 0,11
    CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
    Dieselpreis Benzin 2,43 0,01 0,45
    EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
    EEX Strompreis Phelix DE 99,30 0,45 0,46
    Erdgaspreis - Natural Gas 2,81 0,01 0,39
    Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
    Goldpreis 4 650,90 -25,53 -0,55
    Haferpreis 3,49 0,03 0,94
    Heizölpreis 114,39 -0,79 -0,69
    Holzpreis 584,00 -12,50 -2,10
    Kaffeepreis 2,98 0,03 0,90
    Kakaopreis 2 459,00 -5,00 -0,20
    Kohlepreis 113,00 -
    Kupferpreis 12 146,35 -123,60 -1,01
    Lebendrindpreis 2,48 0,02 0,91
    Mageres Schwein Preis 0,91 0,22
    Maispreis 4,54 -
    Mastrindpreis 3,72 -0,11
    Milchpreis 17,49 -0,24 -1,35
    Naphthapreis (European) 995,66 10,62 1,08
    Nickelpreis 16 890,00 -171,50 -1,01
    Orangensaftpreis 2,01 0,01 0,63
    Palladiumpreis 1 484,00 -23,50 -1,56
    Palmölpreis 4 739,00 -6,00 -0,13
    Platinpreis 1 972,50 -10,50 -0,53
    Rapspreis 505,75 1,00 0,20
    Reispreis 11,08 -0,16 -1,38
    Silberpreis 72,82 -0,20 -0,27
    Sojabohnenmehlpreis 317,00 0,40 0,13
    Sojabohnenpreis 11,65 -0,02
    Sojabohnenölpreis 0,70 0,11
    Super Benzin 2,18 0,00 0,18
    Weizenpreis 202,50 1,25 0,62
    Zinkpreis 3 234,90 -1,30 -0,04
    Zinnpreis 45 226,00 -2 568,00 -5,37
    Zuckerpreis 0,15 -0,20
    Ölpreis (Brent) 109,69 0,45 0,41
    Ölpreis (WTI) 112,41 0,87 0,78

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