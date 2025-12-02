Goldpreis

4 211,35
USD
-20,84
-0,49 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
02.12.2025 06:00:26

Meloni’s party pushes to declare Italy’s gold ‘property of the people’

Country’s central bank says it owns the reserves to ‘boost confidence’ in its financial system and in the euroWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 211,35 -20,84 -0,49

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:22 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Märkte uneinheitlich
Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen