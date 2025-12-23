|
23.12.2025 05:05:00
Mercedes-Benz strebt Millionen-Vergleich im Diesel-Streit in den USA an
Mercedes-Benz will in den USA den Streit um zu hohe Abgaswerte bei Dieselautos mit einer Millionen-Zahlung beilegen. Was das für die Verfahren bedeutet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|1,58
|0,00
|0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX schwächelt -- DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.