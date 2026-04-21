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21.04.2026 02:30:00
Meta's $27 Billion Data Center Places the Spotlight on Natural Gas Stocks
One of the early winners of the 2026 artificial intelligence (AI) trade has been energy stocks. One example is Entergy (NYSE: ETR), with shares up around 25% on the year. It also recently offered some bullish news through its subsidiary, Entergy Louisiana, which landed a deal with Meta Platforms (NASDAQ: META).To support its $27 billion data center in Louisiana, Meta will fund seven new natural gas power plants, battery storage infrastructure, and new transmission lines. It also agreed to a collaborative framework with Entergy for exploring nuclear power development.While Meta is spending for future returns, energy companies can benefit in both the present and years to come thanks to power-hungry data centers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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