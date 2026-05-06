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06.05.2026 04:58:23
Middle East crisis day 68 as it happened: Iran says it is reviewing US-backed peace proposal
US president has “paused” the military mission to guide commercial ships through the vital waterwayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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