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07.05.2026 03:45:48
Middle East crisis day 69 as it happened: US and Iran clash in Hormuz as ceasefire comes under strain
Iran is reviewing a Washington-backed peace proposal while Trump says conflict will end if both sides strike agreementWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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