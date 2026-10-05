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05.10.2026 16:15:27
Middle East oil exports recover to pre-Iran war levels despite Hormuz attacks
Gulf crude exports returned to pre-war levels in September, with producers increasingly relying on alternative routes and ship-to-ship transfers to bypass Hormuz. Iranian exports remain below the pre-war average.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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