12.03.2026 00:34:09
Middle East war day 13 as it happened: Mojtaba Khamenei calls for Strait of Hormuz to ‘remain closed’, Oil closes above $100 for first time since 2022
400mn barrels of crude made available as governments race to tackle energy shock
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|100,50
|-1,25
|-1,23
|Ölpreis (WTI)
|95,26
|-0,47
|-0,49