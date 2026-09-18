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18.09.2026 16:41:43
Milch, Menschen und Mächte: Wie sich eine steirische Molkerei in der Berglandmilch auflöst
Obersteirische Molkerei und Berglandmilch einigen sich auf eine Fusion. Die Marke OM könnte bald Geschichte sein. Was die Milchbauern erwartet und warum sich der Lebensmittelmarkt immer stärker konzentriertWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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