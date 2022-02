Mit der Ukraine-Krise steigt der Bedarf an Transportkapazitäten für Liquid Natural Gas

Die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine sind das Thema schlechthin am Energiemarkt. Rund 40 Prozent des Gasbedarfs in der EU werden aus russischen Quellen gedeckt. In Deutschland oder auch Österreich liegt der Anteil wesentlich höher. Sollte sich die Krise weiter verschärfen, könnte Russland den Gashahn ganz abdrehen.