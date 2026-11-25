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25.11.2026 07:00:00
Mit Strom und Biokraftstoff fährt es sich bald günstiger als mit Benzin und Diesel
Ein neues Gesetz soll Mineralölfirmen grüner machen. Die Wirtschaftskammer warnt vor steigenden Preisen – das Verkehrsministerium kontert mit einer Studie der EnergieagenturWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Rohstoffe in diesem Artikel
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