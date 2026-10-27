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27.10.2026 09:30:09
Mitch McConnell Slams Trump's 'Coddling' Putin Strategy, Says Russia Diesel Deal Will Do 'Little' to Lower Prices: 'Certain to Fail'
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