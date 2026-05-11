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11.05.2026 08:51:47
Modi asks Indians to stop buying gold, hitting jewellery stocks
Gold is seen as auspicious for weddings and festivalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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